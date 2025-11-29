Rubio, Witkoff și Jared Kushner se întâlnesc duminică în Florida cu o delegație ucraineană

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, se vor întâlni duminică în Florida cu o delegație ucraineană, a confirmat un oficial american citat de AFP.

Cei doi vor fi însoțiți de Jared Kushner, ginerele președintelui american, implicat în ultimele zile în prezentarea planului administrației Trump pentru încheierea războiului dintre Ucraina și Rusia.

Anunțul vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că trimite negociatori în Statele Unite pentru a discuta propunerea Washingtonului.

Delegația ucraineană urmează să prezinte poziția Kievului și să analizeze în detaliu elementele planului american, în contextul în care Zelenski a subliniat în repetate rânduri că orice acord trebuie să respecte integritatea teritorială a Ucrainei, notează Le Figaro.