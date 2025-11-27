ONU cere administrației Trump să nu stigmatizeze afganii după atacul de la Washington

Oficialii ONU au declarat joi pentru AFP că atacul armat de la Washington „nu ar trebui să fie” un motiv pentru ca administraţia Trump să-şi schimbe politica privind afganii.

Un cetăţean afgan care a lucrat pentru forţele americane în Afganistan este suspectat că a tras asupra a doi membri ai Gărzii Naţionale lângă Casa Albă, ambii fiind acum internaţi în stare critică.

Preşedintele Donald Trump a venit imediat cu o reacție la eveniment, cerând administraţiei sale să „reexamineze” situaţia tuturor afganiilor veniţi în Statele Unite în timpul mandatului lui Joe Biden.

„Această persoană este acuzată de o crimă odioasă şi dacă se dovedeşte adevărată, ceea ce pare a fi cazul, atunci noi îl condamnăm fără rezerve”, a afirmat Arafat Jamal, directorul agenţiei ONU pentru refugiaţi în Afganistan.

Responsabilul ONU a spus că este încă încrezător că acest eveniment „nu îi va afecta pe ceilalţi afgani, solicitanţi de azil şi refugiaţi” din Statele Unite.

„Sunt un pic îngrijorat atunci când văd toate articolele care insistă în mod constant asupra faptului că el este de origine afgană”, a spus Jamal într-un interviu la Bruxelles.

„Sper că aceasta nu va afecta imaginea numeroşilor afgani din SUA şi din alte ţări, care au fost în mod fidel alături de americani în timpul misiunii lor în Afganistan”, a adăugat el.