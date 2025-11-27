SUA au oprit procesarea cererilor de imigrație pentru afgani după atacul armat din Washington DC

Serviciul pentru Cetățenie și Imigrare al Statelor Unite (USCIS) a anunțat miercuri seară că oprește imediat și pe durată nedeterminată procesarea tuturor solicitărilor de imigrare care implică cetățeni afgani, relatează Reuters.

Printr-un mesaj publicat pe X, Serviciul a transmis: „Protecția și siguranța patriei noastre și a poporului american rămâne principala noastră misiune și obiectiv”.

Demersul vine pe fondul unui atac armat petrecut în Washington, unde doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați și se află în stare critică.

Miercuri, președintele Trump a descris gestul drept „un act de teroare”, afirmând că suspectul ar fi sosit în SUA din Afganistan în anul 2021. În plus, președintele Trump a făcut apel la reexaminarea tuturor imigranților afgani intrați în țară în timpul administrației Biden.