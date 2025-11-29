Afganii din SUA, apel la Donald Trump după atacul armat de la Washington DC

Presupusul atacator, Rahmanullah Lakanwal, în vârstă de 29 de ani, a intrat în America în cadrul unui program care oferea protecție specială în materie de imigrare afganilor care lucrau cu SUA în urma retragerii trupelor din Afganistan în 2021.

Sarah Beckstrom, în vârstă de 20 de ani, membră a Gărzii Naționale, a fost ucisă în atacul armat de miercuri, iar un coleg, Andrew Wolfe, în vârstă de 24 de ani, se spune că luptă pentru viața sa.

Ca răspuns, președintele american Donald Trump a oprit procesarea tuturor cererilor de imigrare din partea afganilor, a ordonat o revizuire a cărților verzi emise persoanelor din 19 țări și a amenințat cu o represiune mai amplă împotriva migranților din ceea ce el numește „țări din lumea a treia”.

Afganii își exprimă compasiunea față de familiile victimelor

Coaliția Comunității Afgane din Statele Unite și-a exprimat compasiunea față de familiile victimelor, solicitând o „anchetă cuprinzătoare”, dar îndemnând guvernul SUA să nu amâne sau să suspende cererile de imigrare afgană, potrivit BBC. „Douăzeci de ani de parteneriat afgano-american nu trebuie uitați”, se arată în declarația coaliției, făcând o aluzie la efortul de două decenii lansat de SUA în 2001 pentru a-i răsturna pe conducătorii talibani din Afganistan și a stabili securitatea în țară.

Suspectul a obținut azil în SUA

Mii de afgani s-au grăbit să fugă din țară în 2021, mulți prin Kabul, pe măsură ce SUA și-au retras trupele și talibanii au intrat în țară.

Oficialii americani spun că suspectul a avut o relație cu forțele americane din Afganistan în timp ce acestea erau staționate acolo. El a ajutat la paza forțelor americane pe aeroportul din Kabul în momentul retragerii, a declarat pentru BBC un fost comandant militar care a servit alături de el.

A venit în SUA în același an. A solicitat azil în 2024, iar cererea sa a fost aprobată la începutul acestui an, a declarat un oficial pentru partenerul BBC, CBS News.