Nicușor Dan va merge la Washington pentru a participa la Consiliul Pǎcii inițiat de Donald Trump

Anunțul a fost făcut duminică.

„Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele României a explicat de ce a luat decizia de a merge în SUA.

„Decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii. România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicalǎ de urgențǎ”, a precizat Nicușor Dan.

Ce înseamnă Consiliul pentru Pace

Președintele american Donald Trump a lansat oficial Consiliul pentru Pace luna trecută, la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Consiliul a fost conceput inițial pentru a supraveghea reconstrucția Fâșiei Gaza. Totuși, Trump a sugerat că ar putea fi utilizat și pentru a aborda conflicte și crize la nivel mondial, inclusiv războiul din Ucraina.

Până în prezent, doar două țări din UE s-au alăturat Consiliului pentru Pace: Bulgaria și Ungaria. De asemenea, Italia a anunțat că intenționează să participe la Consiliul pentru Pace. În schimb, numeroase alte țări europene au declinat invitația președintelui SUA.