Prima pagină » Știri externe » Suspectul în cazul bombelor artizanale din Washington și-a recunoscut fapta. Acesta a invocat suspiciuni de fraudă electorală

Suspectul în cazul bombelor artizanale din Washington și-a recunoscut fapta. Acesta a invocat suspiciuni de fraudă electorală

Bărbatul acuzat că a plasat bombe artizanale în Washington în noaptea dinaintea atacului asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 a mărturisit în fața FBI și le-a spus anchetatorilor că, în opinia lui, alegerile din 2020 au fost „trucate”, potrivit unui document depus la tribunal de procurori.
Suspectul în cazul bombelor artizanale din Washington și-a recunoscut fapta. Acesta a invocat suspiciuni de fraudă electorală
Sursa: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
29 dec. 2025, 18:50, Știri externe

Brian Cole, în vârstă de 30 de ani, din Virginia, a recunoscut că a plasat dispozitivele, niciunul dintre ele neexplodând, în fața sediilor comitetelor naționale ale Partidului Democrat și Partidului Republican, după arestarea sa la începutul acestei luni, potrivit documentului, făcut public duminică.

Cole le-a spus agenților FBI că „ceva s-a rupt” și că voia să facă ceva „partidelor” din cauza influenței lor în politica americană, adăugând: „Nu-mi place niciunul dintre partide în acest moment”, conform fragmentelor din interviul citate în document, scrie Reuters.

Procurorii au prezentat noi detalii despre anchetă, susținând că Cole ar trebui să fie reținut până la proces. O audiere este programată pentru marți la tribunalul federal din Washington.

Cole se confruntă cu două acuzații legate de explozibili și nu a introdus încă o pledoarie.

Arestarea sa, aproape cinci ani după incident, a survenit după ce înalți oficiali ai FBI au ordonat o reexaminare a cazului, care le-a dat bătăi de cap anchetatorilor și a alimentat teoriile de dreapta legate de revoltele de la Capitol.

Cole a negat în interviul cu FBI că plasarea bombelor pe 5 ianuarie 2021 ar fi avut legătură cu certificarea alegerilor în Congres a doua zi.

Dispozitivele nu au fost descoperite decât în jurul orei 13:00 pe 6 ianuarie, deturnând resursele poliției chiar în momentul în care susținătorii președintelui Donald Trump au pătruns în Capitol.

Inițial, el a negat că le-ar fi plasat, afirmând că se afla în Washington pentru a participa la un protest în sprijinul afirmațiilor false ale lui Trump potrivit cărora înfrângerea sa în alegerile din 2020 a fost rezultatul unei fraude electorale generalizate.

Cole a declarat FBI că oamenii cu influență trebuie să ia atitudine dacă „ceva atât de important precum votul în alegerile federale este falsificat”.

Recomandarea video

Boicotul de la CCR s-a bazat pe un pretext șubred. Replică subtilă a președintei Curții Constituționale
G4Media
Toate detaliile despre operațiunile RAR, în 2026. Ce trebuie să știe șoferii
Gandul
Cazul care a bulversat o țară întreagă: Antonella și Sara au murit după ce au luat masa de Crăciun. Au fost la spital de 2 ori, dar medicii le-au trimis acasă
Cancan
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Prosport
Clanul Momiță trebuie să elibereze Palatul Loga 52. Judecător: ocupanții n-au măcar un act „care să justifice folosința imobilului”
Libertatea
Leacuri din bătrâni pentru arsuri la stomac. La ce să apelezi dacă ai mâncat prea mult de Sărbători
CSID
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Promotor