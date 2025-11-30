Trei palestinieni răniți de soldați israelieni la un punct de control din Tubas

Trei palestinieni au fost răniți duminică la punctul de control militar Tayasir, lângă orașul Tubas, după ce au fost agresați de soldați israelieni.

Informația a fost transmisă de agenția Wafa, care îl citează pe Nidal Awda, directorul serviciilor de ambulanță și urgență din Tubas.

Echipajele medicale au transportat victimele la spital pentru tratament, acestea suferind răni provocate în urma bătăilor primite din partea militarilor.

Incidentul survine în aceeași zi în care armata israeliană a efectuat o operațiune separată în zona Tubas, parte din amplificarea tensiunilor din Cisiordania ocupată.