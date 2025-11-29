Prințul William a vizitat copii bolnavi evacuați din Gaza și tratați în Marea Britanie

Prințul William a vizitat mai mulți copii grav bolnavi din Gaza care sunt tratați în spitale ale NHS, a anunțat Palatul Kensington.

Vizita are loc în cadrul unei misiuni umanitare lansate de guvernul britanic în septembrie, prin care copii palestinieni cu afecțiuni severe au fost evacuați din enclavă pentru a primi îngrijire medicală specializată în Regatul Unit.

Potrivit Departamentului pentru Sănătate, 50 de copii din Gaza beneficiază în prezent de tratament în Marea Britanie, alături de membrii familiilor lor.

Identitatea pacienților nu a fost făcută publică.

Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a declarat că Prințul William a fost „profund impresionat de curajul copiilor și al familiilor lor”, subliniind că prințul a dorit să le ofere „un moment de confort” după experiențe pe care „niciun copil nu ar trebui să le trăiască”.

Guvernul britanic a confirmat că a colaborat cu organizații internaționale pentru evacuarea minorilor în toamnă.

„Cincizeci de pacienți și familiile lor primesc acum îngrijire în condiții sigure și primitoare”, a transmis un purtător de cuvânt.

Vizita se înscrie în eforturile Prințului William de a promova „o conducere mai empatică” în domeniul umanitar.

În octombrie, acesta a participat la inaugurarea unui memorial global pentru lucrătorii umanitari, reiterând angajamentul său față de protejarea celor vulnerabili.

După vizită, Palatul Kensington a transmis că prințul și-a exprimat recunoștința pentru personalul NHS „care oferă îngrijire excepțională în condiții extrem de dificile”.