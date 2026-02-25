Numărul copiilor care muncesc în lume s-ar tripla dacă s-ar lua în considerare munca domestică

Cifre alarmante. Numărul copiilor care muncesc în lume s-ar tripla dacă munca domestică ar fi luată în considerare cu aceleași criterii ca și munca economică, arată un studiu al Institutului Național de Studii Demografice publicat miercuri, potrivit Le Figaro.

Conform acestui studiu publicat în revista „Populație și societăți” a Institutului Național Francez pentru Studii Demografice (INED), cifrele de la Organizația Internațională a Muncii (OIM) și UNICEF nu reflectă adevărata amploare a muncii copiilor, în special cea a fetelor, deoarece nu iau în considerare muncile casnice: colectarea apei sau a lemnelor de foc, curățenia, gătitul sau îngrijirea copiilor mici sau a membrilor vârstnici ai gospodăriei. „În funcție de timpul necesar, aceste sarcini pot dăuna bunăstării și dezvoltării copiilor, în special școlarizării lor”, subliniază autorii, Andrea Verhulst-Georgoulis și Estelle Laurière de la INED, și Fengqing Chao de la Universitatea Chineză din Hong Kong.

În 2024, potrivit OIM și UNICEF, 137,6 milioane de copii cu vârste cuprinse între 5 și 17 ani lucrau la nivel mondial, reprezentând 7,8% din totalul copiilor din această grupă de vârstă, iar 55,5% dintre aceștia erau băieți. Aceste cifre sunt în scădere – în 2008, 13,6% dintre copii erau afectați – dar rămân departe de ambiția stabilită de Organizația Națiunilor Unite în 2015 de a eradica munca copiilor până în 2025.

O rată semnificativ mai mare pentru fete decât pentru băieți

Cu toate acestea, autorii articolului arată că includerea muncii domestice folosind aceleași praguri orare ca și cele utilizate pentru munca economică relevă faptul că munca copiilor este „de trei ori mai mare decât în ​​cazul indicatorului obișnuit, care ia în considerare doar munca economică”. Această metodă de calcul relevă, de asemenea, „o rată de participare semnificativ mai mare pentru fete decât pentru băieți”, subliniază ei.

Pragurile utilizate pentru a ajunge la acest rezultat sunt cel puțin o oră de muncă domestică pe săptămână pentru un copil cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani, 14 ore pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 12 și 14 ani și 43 de ore pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 15 și 17 ani, explică articolul. Pentru munca economică, OIM utilizează aceste praguri, dar consideră, de asemenea, că orice copil expus la riscuri semnificative din cauza condițiilor sale de muncă este angajat în munca copiilor, indiferent de numărul de ore lucrate.