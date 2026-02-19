Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață

Guvernul a discutat joi, în primă lectură, un proiect de ordonanță de urgență pentru sprijinirea accesului pe piața muncii al tinerilor, persoanelor vulnerabile și șomerilor de lungă durată. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt Ioana Dogioiu. Proiectul modifică Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj.

Cine beneficiază de prima de stabilitate

Printre principalele prevederi se numără o primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la formare profesională. Această categorie este cunoscută în literatura de specialitate drept NEETs.

Angajatorii, subvenționați pentru noi categorii de angajați

Ordonanța extinde categoriile pentru care angajatorii pot primi subvenții la angajare. Noile categorii includ șomerii între 45 și 50 de ani, mamele cu cel puțin trei copii minori în întreținere și persoanele care au executat o pedeapsă privativă de libertate.