Uitați de păpuși și mașinuțe. Copiii ar trebui să se joace cu teluri și zdrobitoare de cartofi pentru a se dezvolta mai bine

Copiii mici se concentrează mai mult asupra obiectelor necunoscute decât pe jucăriile familiare, a descoperit Delaney Witmer, cercetătoare la Universitatea de Stat din Arizona.

Experimentul cu 32 de copii

Studiul a analizat modul în care 32 de copii cu vârste între doi și patru ani se jucau acasă cu obiecte familiare și neobișnuite. Părinții au ales obiecte sigure, dar necunoscute – de obicei ustensile de bucătărie. Echipa de cercetători a înregistrat modul în care copiii interacționau cu acestea, potrivit Daily Mail.

Pe lângă teluri și zdrobitoare de cartofi, au fost folosite strecurători de ceai, pâlnii și site. Obiectele familiare includeau păpuși, mașinuțe și alimente din plastic.

Rezultate clare: noutatea câștigă

Copiii au atins obiectul neobișnuit mai des decât cel cunoscut. În medie, obiectele neobișnuite au fost atinse de 40 de ori în timpul sesiunii de 10 minute. Jucăriile familiare au fost atinse doar de 30 de ori.

Copiii petreceau 5,32 secunde atingând obiectul nou de fiecare dată când îl luau în mână. Pentru jucăria familiară, durata era de doar 4,64 secunde.

„Le captează atenția”, a declarat Witmer la conferința Asociației Americane pentru Progresul Științei din Phoenix. „Este captivant și ajută la schimbarea atenției – trecerea de la ceva văzut în fiecare zi la ceva nou”.

Copiii caută ghidaj pentru obiectele noi

Întrebată dacă copiii păreau mai atrași de obiectele neobișnuite, Witmer a răspuns: „Cu siguranță. Veți observa că, în cazul obiectelor necunoscute, copiii se vor uita mai des la părinți pentru a găsi indicii despre cum să se joace cu ele”.

Cercetătoarea recomandă părinților să prezinte copiilor obiecte noi, atâta timp cât sunt sigure. Nu trebuie să se limiteze la cutia cu jucării.

„Chiar dacă s-au jucat cu ele doar trei minute, cel puțin învață mai multe”, a spus ea. „Se joacă cu un obiect nou și codifică informații în creier”.

Beneficii pe termen lung

Prin faptul că îi determină să exploreze obiecte diverse de la o vârstă fragedă, părinții îi ajută „să se pregătească pentru viitor”. Interacțiunea cu jucării joacă un rol important în învățarea și memoria copiilor mici.

„Rezultatele sugerează că copiii interacționează cu obiectele și le țin în mână mai mult timp decât părinții lor”, arată cercetarea. „În special cu obiectele noi”.

Concluziile pot ajuta la informarea modului în care părinții sprijină explorarea copiilor lor.

Studii similare confirmă beneficiile autonomiei

Un studiu separat a descoperit că a permite copiilor mici să se hrănească singuri poate fi mai benefic pentru creșterea lor. Diversificarea alimentației condusă de copil oferă suficiente calorii pentru dezvoltare.

Cercetătorii de la Universitatea din Colorado au descoperit că nu există diferență semnificativă în aportul energetic între bebelușii hrăniți cu lingura și cei lăsați să se hrănească singuri.

Susținătorii metodei spun că ea încurajează obiceiuri alimentare sănătoase. Bebelușii se hrănesc singuri și pot explora o varietate de alimente din mesele familiei.