Prima pagină » Life-Entertaiment » Incredibil, dar adevărat: cinci frați s-au născut în aceeași zi, pe 20 februarie

Cinci copii ai aceleiași familii s-au născut în aceeași zi calendaristică, dar în ani diferiți.
Andreea Tobias
20 feb. 2026, 07:48, Știrile zilei

Povestea familiei Cummins din Virginia, SUA, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness și rămâne una dintre cele mai uimitoare coincidențe din istoria familiilor americane, scrie Origo.

Cine sunt cei cinci frați născuți pe 20 februarie?

Carolyn Cummins a adus pe lume șapte copii. Cinci dintre ei — Catherine, Carol, Charles, Claudia și Cecilia — s-au născut toți pe 20 februarie, în 1952, 1953, 1956, 1961 și 1966. Pură coincidență.

Care sunt șansele ca asta să se întâmple?

Experții medicali estimează probabilitatea la aproximativ 1 la 17 miliarde. Nu este vorba de un fenomen genetic și nici de o naștere programată medical. Fiecare dintre cei cinci copii s-a născut dintr-o sarcină separată, la termen normal.

Record Guinness, apoi depășit

Familia Cummins a deținut recordul mondial pentru cei mai mulți frați născuți în aceeași zi, fără gemeni implicați. În 2023, recordul a fost preluat de familia Mangi din Pakistan, unde nouă membri ai familiei împărtășesc aceeași zi de naștere — 1 august.

O zi de naștere, cinci torturi

Potrivit familiei, 20 februarie era în fiecare an un eveniment important. Mama le pregătea fiecărui copil un tort separat, pentru ca nimeni să nu se simtă uitat. De-a lungul anilor, data a devenit simbolul unității familiei Cummins.

