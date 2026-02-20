Prima pagină » Știri externe » „Ne aruncăm în necunoscut”. ONU lansează o comisie pentru „controlul uman” al inteligenței artificiale

„Ne aruncăm în necunoscut”. ONU lansează o comisie pentru „controlul uman” al inteligenței artificiale

Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, și-a exprimat dorința ca „agitația și temerile” legate de inteligența artificială (IA) să fie mai puțin intense și a anunțat, vineri, crearea unei comisii ONU care să se ocupe de „controlul uman” al acestei tehnologii.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
20 feb. 2026, 08:41, Știri externe

„Știința informează, dar oamenii decid. Scopul nostru este să facem din controlul uman o realitate tehnică, nu un slogan”, a declarat Antonio Guterres în fața summitului mondial privind IA, care se încheie vineri la New Delhi, potrivit Le Figaro.

El a anunțat astfel formarea unei comisii de 40 de oameni de știință internaționali „pentru a completa cunoștințele noastre despre IA și a evalua efectele sale reale asupra economiilor și societăților, astfel încât toate țările, indiferent de capacitatea lor în domeniul IA, să aibă aceeași claritate”.

„Dacă vrem ca IA să servească umanității, politica noastră nu se poate baza pe pariuri, pe exagerări sau pe dezinformare. Avem nevoie de fapte pe care le putem crede și împărtăși”, a insistat Antonio Guterres.

„Când vom înțelege ce pot și ce nu pot face sistemele, vom putea lua măsuri pentru a pune în aplicare protecții mai inteligente și adaptate riscurilor”, a continuat el.

„Ne aruncăm în necunoscut. Inovația legată de IA avansează cu viteza luminii și depășește capacitatea noastră colectivă de a o înțelege și, cu atât mai mult, de a o controla”, a insistat șeful ONU.

Al patrulea de acest gen, summitul de la New Delhi reunește lideri politici și elita din domeniul tehnologiei pentru a analiza impactul IA. Acesta trebuie să transmită o declarație comună în cursul zilei.

