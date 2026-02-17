Un detaliu neașteptat pe certificatul de căsătorie schimbă planurile unor soți nonagenari

Un cuplu din Pennsylvania, SUA, care se pregătea să își sărbătorească aniversarea de 75 de ani de căsnicie, a avut parte de o surpriză neașteptată. Ed Wagner, în vârstă de 95 de ani, și Sally Wagner, de 92 de ani, credeau că s-au căsătorit în 1951. Însă, o verificare a arhivelor familiale a arătat că data oficială a nunții este, de fapt, 1952, potrivit People.

Descoperirea a fost făcută cu doar câteva zile înainte de aniversarea planificată pentru 9 februarie. În ciuda confuziei, cei doi au primit vestea cu umor, după mai bine de șapte decenii petrecute împreună.

O căutare care schimbă data

Revelația a apărut în urma unei căutări pe Ancestry.com realizate de ginerele lor. Acesta a găsit certificatul original de căsătorie, care confirmă că nunta a avut loc pe 9 februarie 1952.

Asta înseamnă că familia Wagner mai are de așteptat un an până la împlinirea a 75 de ani de căsnicie. Sally a tratat situația cu umor, spunând că după atâția ani, un an în plus sau în minus nu mai contează.

Cei doi s-au cunoscut în liceu, în East Huntingdon, Pennsylvania. S-au căsătorit la First Presbyterian Church din Winchester, Virginia, într-o zi de iarnă neobișnuit de caldă.

Nuntă înainte de război

Decizia de a se căsători a fost influențată atât de dragoste, cât și de motive practice. Ed fusese recrutat în armată și urma să plece în Războiul din Coreea.

El și-a dorit ca Sally să fie protejată financiar în cazul în care i s-ar fi întâmplat ceva. Cât timp el a fost plecat, Sally a locuit cu părinții și a lucrat într-o fabrică de confecții.

Îi scria scrisori săptămânal și îi trimitea uneori mici pachete. Ed s-a întors acasă după încheierea războiului, în iulie 1953.

O viață construită împreună

Ulterior, s-au stabilit în Greensburg și au avut trei copii. Astăzi se bucură de nouă nepoți și șapte strănepoți.

Merg în continuare la biserică și petrec verile stând împreună afară. Întrebat despre secretul unei căsnicii lungi, Ed a vorbit despre sprijin reciproc și iubire durabilă.

După peste 70 de ani, cei doi spun că legătura lor este la fel de puternică.