Sute de palestinieni se pregătesc în Egipt pentru a deveni polițiști în Gaza

Egiptul instruiește sute de palestinieni cu scopul de a-i integra în cele din urmă într-o forță de aplicare a legii în Fâșia Gaza odată ce războiul se va termina, a aflat AFP de la un oficial palestinian.

Implementarea unui plan de instruire pentru 5.000 de polițiști palestinieni a fost anunțată în august de ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatty, în timpul unei întâlniri cu prim-ministrul palestinian, Mohammad Mustafa. Primele antrenamente au avut loc în primăvară, la Cairo, iar cursurile au fost reluate în toamnă.

„Dorim un sfârșit permanent al războiului… și suntem dornici să ne servim țara și concetățenii”, a declarat pentru AFP unp olițist palestinian în vârstă de 26 de ani, adăugând că este „foarte fericit” că a participat la cursuri. El speră la crearea unei forțe de securitate „independentă, loială doar Palestinei și care este supusă alianțelor sau obiectivelor externe”.

Stagiarii urmează să devină parte a unei forțe de 5.000 de polițiști, toți din Gaza, plătiți de Autoritatea Palestiniană.

„Am primit o pregătire operațională remarcabilă, cu echipamente moderne pentru supravegherea frontierelor”, a mărturisit un palestinian, potrivit Le Figaro.

„Visul de a crea” un stat

Bărbatul, care a părăsit Gaza cu familia sa în 2024, a indicat că a decis să urmeze cursurile ca urmare a războiului și a daunelor pe care conflictul la adus cauzei palestiniene. El a vorbit despre rolul Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP) ca unic reprezentant legitim al palestinienilor și despre „protejarea visului de a crea” un stat palestinian.

Un oficial de rang înalt din domeniul securității Autorității Palestiniene a confirmat că președintele acesteia, Mahmoud Abbas, i-a cerut ministrului de Interne Ziad Hab al-Reeh să se coordoneze cu Egiptul pentru a instrui noi forțe de securitate pentru Gaza.

În timpul discuțiilor coordonate de Egipt la sfârșitul anului 2024, mișcările palestiniene, inclusiv Hamas și Fatah, au convenit în principiu asupra formării unei forțe de aproximativ 10.000 de polițiști. 5.000 sunt instruiți de Egipt și ceilalți provin din poliția din Gaza, care se află sub controlul Hamas din 2007. Acordul mai prevede că noua forță va fi supravegheată de un comitet de tehnocrați, însărcinat și cu administrarea Fâșiei Gaza după război.