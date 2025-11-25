Israelul a primit un sicriu despre care Hamas susține că ar conține trupul unui ostatic din Gaza

Forțele israeliene vor transfera cadavrul la Centrul Național de Medicină Legală din Tel Aviv pentru identificare, potrivit BBC.

Anterior, PIJ și Hamas au anunțat că trupul unui ostatic israelian a fost găsit luni în centrul Gazei.

Biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a avertizat că privește „cu severitate întârzierea transferului imediat” al corpului, spunând că aceasta constituie o „încălcare suplimentară” a acordului de încetare a focului din Gaza, încheiat acum șase săptămâni.

„Inimile noastre sunt alături de ei în această oră dificilă”, a adăugat acesta. „Eforturile de a ne returna ostaticii sunt continue și nu vor înceta până când nu va fi returnat ultimul ostatic.”

Toți ostaticii în viață au fost eliberați

În cadrul primei faze a acordului de încetare a focului mediat de SUA, care a intrat în vigoare pe 10 octombrie, Hamas a fost de acord să returneze cei 20 de ostatici israelieni în viață și trupurile celor 28 de ostatici israelieni și străini morți, aflați încă în Gaza, în termen de 72 de ore.

Toți ostaticii în viață au fost eliberați pe 13 octombrie în schimbul a 250 de prizonieri palestinieni și 1.718 deținuți din Gaza.

Până în prezent, au fost predate rămășițele a 22 de ostatici israelieni morți, împreună cu cele a trei ostatici străini – unul thailandez, unul nepalez și unul tanzanian.

În schimb, Israelul a predat cadavrele a 330 de palestinieni uciși în timpul războiului.