Cine îl va reprezenta în instanță pe fostul lider venezuelean, Nicolas Maduro

La câteva zile după punerea sub acuzare a lui Nicolas Maduro pentru trafic de droguri, a izbucnit o dispută cu privire la cine îl va reprezenta pe fostul președinte venezuelean în acest caz cu miză mare.
10 ian. 2026, 05:59, Știri externe

Avocatul apărării Barry Pollack, care a stat alături de Maduro în instanță, l-a acuzat pe avocatul Bruce Fein că a încercat să se alăture cazului fără autorizație, potrivit AP.

Fein, adjunct al procurorului general american în timpul președinției lui Ronald Reagan, a declarat că vineri un judecător i-a cerut să-l lase pe Maduro să soluționeze disputa.

Fein i-a spus judecătorului federal din Manhattan, Alvin K. Hellerstein, că „persoane situate în mod credibil” în cercul apropiat sau familia lui Maduro au solicitat asistența lui Fein pentru a-l ajuta să navigheze prin ceea ce avocatul a numit „circumstanțele extraordinare, surprinzătoare și asemănătoare cu cele ale capturării și procesului său penal”.

Într-o scrisoare adresată judecătorului, Fein a declarat că nu a avut niciun contact telefonic, video sau direct cu Maduro, care este deținut într-o închisoare federală din Brooklyn. Însă, a scris Fein, Maduro „și-a exprimat dorința” pentru „asistența sa în această chestiune”.

Disputa a ieșit la iveală joi, când Pollack i-a cerut lui Hellerstein să își retragă aprobarea ca Fein să se alăture echipei juridice a lui Maduro. Pollack a spus că Fein nu era avocatul lui Maduro și că nu l-a autorizat pe Fein să depună documente prin care să-i spună judecătorului altfel.

Pollack a fost singurul avocat care l-a reprezentat pe Maduro luni, în timp ce liderul sud-american înlăturat de la putere și soția sa, Cilia Flores, au pledat nevinovați la acuzațiile care susțineau că ar fi colaborat cu cartelurile de droguri pentru a facilita transportul a mii de tone de cocaină în SUA. Cu două zile mai devreme, forțele speciale americane i-au reținut pe Maduro și Flores de la domiciliul lor din Caracas.

