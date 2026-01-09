Atacuri în Gaza cu cel puțin 13 morți, în timp ce SUA pregătesc un Consiliu al Păcii

Loviturile israeliene au vizat mai multe zone din Fâșia Gaza, provocând moartea a cel puțin 13 persoane, potrivit autorităților sanitare locale. Printre victime se află și un copil, au declarat vineri oficiali din domeniul sănătății și membri ai familiilor afectate.

Explicațiile armatei israeliene

Atacurile au avut loc pe timpul nopții în nordul enclavei, dar și în estul orașului Gaza, principalul centru urban al enclavei palestiniene. Armata israeliană spune că a lovit infrastructură și luptători Hamas în nordul și sudul Fâșiei Gaza, ca răspuns la lansarea eșuată a unui proiectil din această zonă.

De la armistițiul din octombrie, care a încheiat peste doi ani de lupte, procesul de pace avansează lent. Potrivit Associated Press, SUA au recunoscut recent că nu s-au înregistrat progrese semnificative.

Planul de pace al lui Trump

Donald Trump, este așteptat să anunțe săptămâna viitoare crearea unui „Consiliu al Păcii”, care ar urma să supravegheze respectarea încetării focului. Trump declarase anterior că va conduce personal acest consiliu, considerat o piesă centrală a planului său de pace pentru Orientul Mijlociu. Între timp, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat numele celui propus să conducă noul organism coordonat de Statele Unite. Funcția urmează să fie preluată de diplomatul bulgar Nickolay Mladenov, fost emisar ONU pentru Orientul Mijlociu, cunoscut pentru relațiile de lucru cu ambele părți ale conflictului.

Pace fragilă, cu sute de victime

Potrivit planului american, consiliul ar urma să supravegheze formarea unui guvern palestinian tehnocrat, dezarmarea Hamas, desfășurarea unei forțe internaționale de securitate și reconstrucția Gazei.

Între timp, violențele continuă. Israelul și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului. Autoritățile sanitare din Gaza au transmis că, de la intrarea în vigoare a acordului, peste 400 de palestinieni au fost uciși în urma loviturilor israeliene.

Armata israeliană susține că toate acțiunile sale au fost reacții la încălcări ale acordului de încetare a focului. Rămășițele ultimului ostatic israelian nu au fost încă recuperate din Gaza.