Israelul afirmă că militanții au returnat rămășițele unuia dintre ultimii patru ostatici din Gaza

Israelul a identificat cadavrul returnat ca fiind al lui Meny Godard, care a fost răpit din kibbutzul Be’eri din sudul Israelului. Soția sa, Ayelet, a fost ucisă în timpul atacului.

Aripile armate ale Hamas și Jihadul Islamic Palestinian au spus că trupul lui Godard a fost recuperat în sudul Gazei.

Rămășițele a 25 de ostatici, returnate în timpul încetării focului

De la începerea încetării focului între Israel și Hamas, pe 10 octombrie, rămășițele a 25 de ostatici au fost returnate Israelului. În Gaza mai sunt încă trei care trebuie recuperate și predate, potrivit AP.

Godard a fost jucător de fotbal profesionist înainte de a se înrola în armata israeliană și de a servi în Războiul din Orientul Mijlociu din 1973, potrivit kibbutzului Be’eri. El a ocupat diverse funcții în kibbutz, inclusiv la tipografia acestuia.

Israelul a eliberat 15 cadavre palestiniene pentru rămășițele fiecărui ostatic, ca parte a acordului de încetare a focului.

Ministerul Sănătății din Gaza a afirmat că numărul total de rămășițe primite până în prezent este de 315.

Hamas a transmis că recuperarea cadavrelor este complicată de devastarea pe scară largă din Gaza. Israelul a insistat să accelereze returnarea și, în anumite cazuri, a declarat că rămășițele nu erau ale ostaticilor.

În conformitate cu acordul de încetare a focului, Hamas a returnat 20 de ostatici în viață către Israel pe 13 octombrie.

Schimburile ulterioare de cadavre sunt componenta centrală a fazei inițiale a acordului negociat de SUA, care impune Hamas să returneze toate rămășițele ostaticilor cât mai repede posibil. Schimburile au continuat chiar dacă Israelul și Hamas s-au acuzat reciproc de încălcarea altor termeni ai acordului.

Acuzații reciproce de încălcare a acordului

Oficialii israelieni au acuzat Hamas că, în unele cazuri, a predat rămășițe parțiale, iar în alte cazuri a înscenat descoperirea cadavrelor.

Hamas a acuzat Israelul că a deschis focul asupra civililor și că a restricționat fluxul de ajutor umanitar în teritoriu. Numărul victimelor a scăzut de la intrarea în vigoare a armistițiului, dar oficialii din Gaza au continuat să raporteze decese cauzate de atacuri, în timp ce Israelul a declarat că și soldați au fost uciși în atacuri militante.