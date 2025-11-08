Oficialii spitalului din Gaza anunță că au primit cadavrele a 15 palestinieni

Oficialii spitalului din Gaza au anunțat că au primit cadavrele a 15 palestinieni returnați din Israel în conformitate cu termenii acordului de încetare a focului negociat de SUA. Cadavrele au fost aduse sâmbătă la spitalul Nasser din Khan Younis.

Acest lucru a urmat returnării de către militanții palestinieni a cadavrului unui ostatic israelian în ziua precedentă.

Ca parte a acordului, Israelul a returnat rămășițele a 15 palestinieni pentru fiecare ostatic israelian.

Israelul a declarat sâmbătă că rămășițele unui ostatic returnate din Gaza în noaptea precedentă aparțin unui bărbat israelian care a murit în timp ce lupta împotriva Hamas în atacul militanților din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul.

Identificarea a marcat un alt pas înainte pentru fragilul armistițiu negociat de SUA. Cadavrul ostaticului a fost identificat ca fiind al lui Lior Rudaeff, potrivit unei declarații a biroului prim-ministrului Benjamin Netanyahu, potrivit AP.

Forumul Familiilor Ostatici și Dispăruți a declarat că Rudaeff s-a născut în Argentina și s-a mutat în copilărie în Kibbutz Nir Yitzhak, o comunitate agricolă din sudul Israelului. El a fost voluntar timp de peste 40 de ani ca șofer de ambulanță și a fost membru al echipei de intervenție în caz de urgență a comunității.

De la intrarea în vigoare a armistițiului, pe 10 octombrie, militanții palestinieni au eliberat rămășițele a 23 de ostatici, inclusiv trupul lui Rudaeff, cinci rămânând încă în Gaza.

Până în prezent, Israelul a predat cadavrele a 285 de palestinieni, potrivit Crucii Roșii și Ministerului Sănătății din Gaza.