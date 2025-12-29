Prima pagină » Știri externe » SUA promite 2 miliarde de dolari pentru asistența umanitară a ONU

Statele Unite au anunțat luni o promisiune de 2 miliarde de dolari pentru ajutorul umanitar al ONU, în timp ce administrația președintelui Donald Trump reduce drastic asistența externă americană și avertizează agențiile Națiunilor Unite să se „adapteze, să se micșoreze sau să moară” într-o perioadă de noi realități financiare.
29 dec. 2025, 23:50, Știri externe

Banii reprezintă o mică parte din ceea ce au contribuit SUA în trecut, dar reflectă ceea ce administrația consideră că este încă o sumă generoasă, care va menține statutul Americii de cel mai mare donator umanitar din lume, potrivit AP.

„Acest nou model va împărți mai bine povara activității umanitare a ONU cu alte țări dezvoltate și va impune ONU să reducă suprasolicitarea, să elimine duplicarea și să se angajeze în noi mecanisme puternice de impact, responsabilitate și supraveghere”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio pe rețelele de socializare.

Angajamentul creează un fond umbrelă din care banii vor fi distribuiți agențiilor și priorităților, o parte cheie a cererilor SUA pentru schimbări drastice în cadrul ONU, care au alarmat mulți lucrători umanitari și au dus la reduceri severe ale programelor și serviciilor.

SUA au redus finanțarea pentru ONU

Cele 2 miliarde de dolari reprezintă doar o mică parte din finanțarea umanitară tradițională a SUA pentru programele coordonate de ONU, care a ajuns la 17 miliarde de dolari anual în ultimii ani, conform datelor ONU.

Oficialii americani spun că doar 8 până la 10 miliarde de dolari din această sumă au fost contribuții voluntare. Statele Unite plătesc, de asemenea, miliarde de dolari drept cotizații anuale legate de statutul lor de membru al ONU.

