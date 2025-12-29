Beyonce a fost declarată miliardară de Forbes

Vedeta americană s-a alăturat unui grup de elită de muzicieni cu averi de zece cifre, conform Forbes, printre care se numără Taylor Swift, Rihanna, Bruce Springsteen și soțul ei, Jay-Z, despre care revista de afaceri menționează o avere netă de 2,5 miliarde de dolari (1,85 miliarde de lire sterline), potrivit BBC.

La începutul acestei luni, Forbes a estimat averea netă a lui Beyonce la 800 de milioane de dolari și a prezis că aceasta va depăși pragul de miliardar pentru prima dată după ani de succes.

Turneul ei mondial Renaissance din 2023 a avut încasări de aproape 600 de milioane de dolari, devenind una dintre cele mai mari simboluri ale muzicii pop din lume, alături de Taylor Swift.

Beyonce a produs un film al concertului, care a fost primul ei turneu solo în șapte ani, și l-a distribuit direct printr-un contract cu lanțul de cinematografe AMC, în urma căruia a încasat aproape jumătate din încasările globale de box office ale filmului, care au fost de 44 de milioane de dolari (33 de milioane de lire sterline).

Albumul ei din 2024, Cowboy Carter, care celebrează și contextualizează rădăcinile negre ale muzicii country, a fost întâmpinat cu aprecierea criticilor și a câștigat premiul pentru albumul anului la Premiile Grammy, prima dată când Beyonce a câștigat prestigiosul premiu, în ciuda faptului că a fost nominalizată de patru ori.

Record de vânzări de bilete

Forbes estimează că turneul Cowboy Carter – care a inclus apariții ale lui Jay-Z, doi dintre cei trei copii ai lor și foști colegi de trupă Destiny’s Child – a acumulat un total de peste 400 de milioane de dolari din vânzările de bilete și alte 50 de milioane de dolari din vânzările de produse la concerte.

Deși turneul a doborât recorduri de bilete pe stadionul Tottenham Hotspur din Londra și pe Stade De France din Paris, acesta a fost afectat de vânzările lente ale biletelor, promotorii reducând drastic unele prețuri în încercarea de a ocupa locurile.

O emisiune specială de pauză pentru primul meci NFL de Crăciun de pe Netflix a strâns aproximativ 50 de milioane de dolari, pe lângă cele 10 milioane de dolari obținute pentru o serie de reclame Levi’s, a declarat Forbes.