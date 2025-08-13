Beyoncé câştigă primul Emmy pentru show-ul „Beyonce Bowl”

Beyonce a adăugat un Emmy colecţiei sale impresionante de trofee, care include deja 35 de premii Grammy.

Artista, cunoscută legal ca Beyonce Knowles-Carter, a făcut parte din echipa premiată la categoria „costume remarcabile pentru un show de varietăţi, non-ficţiune sau reality” pentru „Beyonce Bowl”, spectacolul cu tematică western prezentat în pauza meciului NFL de Crăciun dintre Baltimore Ravens şi Houston Texans, transmis pe Netflix.

Evenimentul, desfăşurat în oraşul natal al artistei, Houston, a marcat debutul live al unor piese de pe albumul „Cowboy Carter”.

Distincţia marchează primul Emmy al lui Beyoncé, după 10 nominalizări anterioare fără succes, şi o aduce la jumătatea drumului spre statutul EGOT, performanţă obţinută de artişti care câştigă un Emmy, un Grammy, un Oscar şi un Tony.

Premiul a fost anunţat marţi, ca parte a câtorva distincţii „jurizate” ale Academiei de Televiziune, acordate de comitete specializate şi fără proces de votare publică.

Acestea sunt, de obicei, tehnice şi rareori merg către nume celebre. Trofeele vor fi înmânate oficial la ceremonia Creative Arts Emmy Awards de luna viitoare.