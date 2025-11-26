Hamas solicită permisiunea de a-și evacua luptătorii din tunelurile din Gaza

Această solicitare a fost făcută după ce armata israeliană a declarat că săptămâna trecută a ucis peste 20 de membri Hamas „care încercau să fugă din infrastructura teroristă clandestină din zonă” și a arestat opt, potrivit Le Figaro.

„Considerăm (Israelul) pe deplin responsabil pentru viețile luptătorilor noștri și facem apel la mediatori să acționeze imediat pentru a exercita presiuni și a se asigura că fiii noștri se pot întoarce acasă”, a declarat Hamas într-un comunicat.

Aceasta este prima dată când gruparea islamistă a recunoscut public că unii dintre luptătorii săi au fost blocați în tuneluri.

Între 100 și 200 de luptători prinși în tuneluri

Presa israeliană relatează de câteva săptămâni că între 100 și 200 de membri Hamas sunt prinși în rețeaua situată sub orașul Rafah, într-o zonă a Fâșiei Gaza care se află sub controlul armatei israeliene.

Conform unui acord de încetare a focului mediat de Statele Unite și care a intrat în vigoare pe 10 octombrie, armata israeliană trebuie să se retragă din partea de coastă a teritoriului palestinian, dincolo de o „linie galbenă” care delimitează zona aflată sub control israelian.