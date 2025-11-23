Prima pagină » Știrile zilei » Armata israeliană afirmă că a ucis un comandant Hamas în Gaza

Armata israeliană afirmă că a ucis un comandant Hamas în Gaza

Armata israeliană a anunțat duminică faptul că a ucis un comandant local al Hamas în Gaza, în timp ce atât Israelul, cât și gruparea militantă palestiniană continuă să se acuze reciproc de încălcarea armistițiului.
Armata israeliană afirmă că a ucis un comandant Hamas în Gaza
Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta
Laura Buciu
23 nov. 2025, 12:12, Știri externe

Ar fi vorba de comandantul Alaa Al-Hadidi, șeful aprovizionării în sediul de producție al Hamas. Se spune că acesta a fost ucis într-unul dintre atacurile de sâmbătă din Fâșia Gaza.

 

Hamas nu a emis nicio declarație cu privire la uciderea comandantului, scrie Reuters.

Armata israeliană a efectuat sâmbătă atacuri aeriene asupra Gazei, despre care premierul Benjamin Netanyahu a spus că au fost o reacție la trimiterea de către Hamas a unui luptător pe teritoriul controlat de Israel.

Cinci membri de rang înalt ai Hamas au fost uciși, a declarat el sâmbătă. Autoritățile sanitare din Gaza au raportat că cel puțin 20 de palestinieni au fost uciși în atacurile israeliene.