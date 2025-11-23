Armata israeliană afirmă că a ucis un comandant Hamas în Gaza

Ar fi vorba de comandantul Alaa Al-Hadidi, șeful aprovizionării în sediul de producție al Hamas. Se spune că acesta a fost ucis într-unul dintre atacurile de sâmbătă din Fâșia Gaza.

ELIMINATED ❌️ The Hamas commander Alaa al-Hadidi was permanently neutralized by the Israeli Defense Forces in the Gaza Strip. ONE. BY. ONE. 💥 pic.twitter.com/c4HXV3vLjG — Nazi Hunters (@HuntersOfNazis) November 22, 2025

Hamas nu a emis nicio declarație cu privire la uciderea comandantului, scrie Reuters.

Armata israeliană a efectuat sâmbătă atacuri aeriene asupra Gazei, despre care premierul Benjamin Netanyahu a spus că au fost o reacție la trimiterea de către Hamas a unui luptător pe teritoriul controlat de Israel.

Cinci membri de rang înalt ai Hamas au fost uciși, a declarat el sâmbătă. Autoritățile sanitare din Gaza au raportat că cel puțin 20 de palestinieni au fost uciși în atacurile israeliene.