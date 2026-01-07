Prima pagină » Știri externe » Rușii îl ironizează pe Trump: Să cumperi Groenlanda cu petrol din Venezuela, o mișcare inovatoare

Rușii îl ironizează pe Trump: Să cumperi Groenlanda cu petrol din Venezuela, o mișcare inovatoare

Rușii îl ironizează pe președintele american Donald Trump în ceea ce privește ultimele evoluții ale diplomației SUA. Să cumperi Groenlanda cu petrol din Venezuela este o mișcare inovatoare, susține un înalt oficial rus.
Rușii îl ironizează pe Trump: Să cumperi Groenlanda cu petrol din Venezuela, o mișcare inovatoare
Sursa: Mediafax Foto/Hepta
Petru Mazilu
07 ian. 2026, 14:14, Politic

Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a glumit pe seama strategiei SUA, potrivit Sky News. Acesta s-a referit la interesul declarat al lui Trump pentru Groenlanda și la recenta operațiune din Venezuela care a dus la capturarea președintelui Maduro.

Într-o postare pe X, ca răspuns la un raport al Wall Street Journal, Dmitriev a spus: „Să cumperi Groenlanda cu petrol din Venezuela? M&A geopolitice inovatoare.”

Emisarul Kremlinului a glumit despre faptul că SUA ar putea folosi bani din comercializarea petrolului din Venezuela pentru a cumpăra Groenlanda. În ceea ce privește M&A, se pare că Dmitriev s-a referit la fuziuni și achiziții, amestecând mișcările geopolitice ale lui Trump într-un context de afaceri.

Rușii i-au răspuns și lui Marco Rubio

Raportul Wall Street Journal l-a citat pe Marco Rubio, secretarul de stat american. Luni, într-o conferință de presă acesta a spus că nu este planificată o invazie a Groenlandei și că americanii au scopul de a cumpăra teritoriul de la Danemarca.

Casa Albă a declarat că Groenlanda „este o prioritate de securitate națională”, iar Donald Trump „a discutat o serie de opțiuni pentru a urmări acest obiectiv important de politică externă”.

Groenlanda a fost o colonie sub coroana Danemarcei până în 1953, când a devenit provincie în țara scandinavă. În 1979, insulei i s-a acordat autonomie, iar 30 de ani mai târziu, Groenlanda a devenit o entitate autoguvernată, parte a teritoriului danez.

Danemarca și Groenlanda au respins ofertele lui Trump de a cumpăra insula. Liderul SUA nu a exclus forța militară pentru a prelua controlul asupra teritoriului bogat în minerale.

Recomandarea video

POLITICO: Trump poate obține Groenlanda în 4 pași simpli
G4Media
CTP: „Românii sunt revoltați din pricina măririi impozitelor pe locuințe. O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan...”
Gandul
Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în casă. Tragedia care a zguduit o comunitate întreagă
Cancan
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport
Ce lipsește din CV-ul oficial al unui ministru PSD. Cum a ajuns Ciprian Șerban, șeful de la Transporturi, să dea mită pentru o firmă la care nu era nici acționar, nici angajat
Libertatea
Ce pensie ar trebui să ai, pentru a duce un trai lipsit de griji în 2026, în funcție de orașul în care locuiești
CSID
Xiaomi, despre mașinile sale care își pierd roțile în accidente: Este vorba de o caracteristică, nu de un defect
Promotor