Prima decizie majoră din industria petrolului. O companie importantă nu se întoarce în Venezuela

Declarația a fost făcută în marja unei conferințe de afaceri, unde Opedal a subliniat că retragerea a fost parte a unei strategii de realocare a capitalului.

„În acest moment, acest lucru nu este pe masă. Ne-am retras din Venezuela deoarece am dorit să realocăm capitalul”, a afirmat CEO-ul Equinor. Compania, controlată de statul norvegian, a intrat în industria petrolului și gazelor din Venezuela la mijlocul anilor 1990 și a investit miliarde de dolari în proiecte onshore și offshore.

Decizia Equinor privind Venezuela a fost luată după aproximativ 25 de ani de prezență în țară și s-a înscris într-un val mai larg de retrageri ale companiilor petroliere occidentale. Printre acestea s-a numărat și gigantul francez TotalEnergies. Ambele companii au fost afectate de politicile de naționalizare impuse de fostul președinte Hugo Chavez la începutul anilor 2000.

În 2021, activele Equinor și TotalEnergies au fost preluate de Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), compania petrolieră de stat. La acel moment, PDVSA declara că Venezuela devine „proprietarul deplin al uneia dintre cele mai puternice companii din America Latină”.

Contrast cu poziția Chevron

Spre deosebire de Equinor, Chevron este principala companie petrolieră occidentală care încă operează în Venezuela, producând aproximativ un sfert din petrolul țării.

Aproximativ jumătate din producția Chevron este exportată în Statele Unite. Compania americană a ales să rămână pe piață chiar și în perioadele de instabilitate, mizând pe o eventuală îmbunătățire a situației politice și economice.

Impactul schimbărilor politice și al declarațiilor lui Trump

Subiectul petrolului venezuelean a revenit în prim-plan după operațiunea militară prin care SUA l-au înlăturat de la putere pe Nicolas Maduro. Președintele Donald Trump a declarat că marile companii petroliere americane vor fi implicate în reconstrucția infrastructurii energetice a țării.

Mai mult, Trump a anunțat că Venezuela va ceda între 30 și 50 de milioane de barili de petrol Statelor Unite, care vor fi vânduți la prețul pieței, iar veniturile vor fi administrate de SUA. În ciuda acestor declarații, majoritatea analiștilor consideră că incertitudinile politice și istoricul conflictual fac ca revenirea marilor companii, inclusiv Equinor, să fie puțin probabilă.