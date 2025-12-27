Prima pagină » Justiţie » Nouă persoane arestate în Italia pentru presupuse finanțări către Hamas. Ce sumă ar fi fost alocată

Nouă persoane arestate în Italia pentru presupuse finanțări către Hamas. Ce sumă ar fi fost alocată

Nouă persoane au fost arestate în Italia pentru că ar fi strâns milioane de euro care au ajuns la Hamas, sub pretextul ajutorului umanitar.
sursa foto: pixabay
Nițu Maria
27 dec. 2025, 18:22, Știri externe

Poliția din Italia a reținut nouă persoane acuzate că ar fi strâns aproximativ 7 milioane de euro (6 milioane de lire sterline) pentru Hamas, pe o perioadă de peste doi ani, scrie BBC.

Banii au fost colectați aparent ca ajutor umanitar pentru civilii palestinieni, potrivit poliției, dar fondurile au fost redirecționate către gruparea militantă printr-un „sistem complex de strângere de fonduri”.

Pe lângă arestări, autoritățile italiene au confiscat bunuri în valoare de peste 8 milioane de euro (7 milioane de lire sterline).

Poliția din Italia afirmă că suspecții sunt „acuzați în mod specific de efectuarea de operațiuni financiare care se crede că au contribuit la activități teroriste”.

Arestările au fost realizate într-o operațiune comună a poliției antiteroriste și a poliției financiare din Italia. Ancheta a început după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 din sudul Israelului.

Autoritățile au analizat „o serie de rapoarte privind tranzacții financiare suspecte” care implicau unii dintre suspecți înainte de atac. Ancheta a descoperit un sistem „complex” de strângere de fonduri, cu sediul central în Genova și filiale în Milano.

„Suspecții au colectat donații destinate populației civile din Gaza, însă s-a descoperit că peste 71 % din aceste fonduri au fost deturnate către Hamas pentru a finanța aripa sa militară și a sprijini familiile atentatorilor sinucigași sau ale celor reținuți pentru terorism”, se arată în comunicatul poliției.

Ministrul de Interne Matteo Piantedosi a declarat că cel mai cunoscut dintre suspecți era Mohammad Hannoun, președintele Asociației Palestiniene din Italia.

Mohammad Hannoun a descris anterior acuzațiile că ar fi finanțator al Hamasului ca fiind „minciuni”.

Piantedosi a mulțumit poliției pentru efortul depus într-o postare pe X, dar a precizat că „prezumția de nevinovăție… trebuie să fie întotdeauna recunoscută în această etapă”.

