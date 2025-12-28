Hamas și-a mutat centrul în Europa

Autoritățile israeliene recunosc operațiunea care a zdrobit celula Hamas din Italia. Ministrul israelian al Diasporei, Amichai Chikli, salută arestările, numindu-le „un pas important în lupta împotriva terorismului Hamas”. Organizația și-a mutat treptat centrul de greutate în Europa, scrie Il Giornale.

„Hamas infiltrat în societățile europene”

Chikli subliniază că operațiunea evidențiază profunzimea infiltrării Hamas în societățile europene. Ministrul își exprimă speranța că ancheta va reprezenta „un punct de cotitură și începutul unui efort hotărât de a demantela rețelele Hamas în Europa și în lumea occidentală în general”.

Declarațiile ministrului israelian sunt citate de ziarul Haaretz. Chikli transmite un mesaj de ușurare pentru rezultat, dar și de neliniște pentru gradul de penetrare al organizației islamiste. Israel consideră operațiunea din Italia un semnal important în lupta împotriva terorismului.

Comunitatea evreiască italiană mulțumește poliției

Noemi Di Segni, președintele Uniunii Comunităților Evreiești din Italia, își exprimă recunoștința. „Luni întregi de investigații efectuate de experți au scos în sfârșit la iveală adevărul despre fondurile strânse prin exploatarea sentimentelor de milă și disponibilitatea de a ajuta poporul palestinian și Gaza”, declară ea.

Di Segni subliniază că au fost folosite instrumente și spații pe care ordinea constituțională italiană le rezervă valorilor înalte. Acestea au fost în schimb abuzate cu abilitate. „Suntem recunoscători poliției și justiției pentru eforturile lor neobosite”, concluzionează președinta Uniunii.

„Bine, acum suntem cu toții mai în siguranță”

Walker Meghnagi, președintele comunității evreiești din Milano, mulțumește și el poliției pentru operațiune. El subliniază că aceasta sporește securitatea atât a comunităților evreiești, cât și a tuturor italienilor în general. „De ani de zile denunțăm apropierea lui Hannoun de Hamas”, adaugă Meghnagi.

Davide Romano, de la Muzeul Brigăzii Evreiești, declară că Hamas „a exploatat generozitatea multor occidentali în scopuri teroriste”. El adaugă că această tendință este denunțată de ani de zile, fără să aibă parte de ascultare.

Presa israeliană relatează operațiunea

Știrea este relatată în mod proeminent în Jerusalem Post, care detaliază circumstanțele operațiunii și comentariile ministrului de interne Matteo Piantedosi. „Italia arestează în sfârșit cel mai bun prieten al Hamasului din Roma”, arată Times of Israel.

Autoritățile israeliene văd operațiunea din Italia ca pe un model pentru combaterea rețelelor Hamas din Europa. Miniștrii israelieni speră că această acțiune va declanșa eforturi similare în alte țări europene. Infiltrarea Hamas în Europa este considerată o amenințare serioasă la adresa securității occidentale.