Ariane 64, pregătită pentru o lansare istorică: test major pentru independența spațială a Europei

Europa se pregătește de un moment crucial: lansarea celei mai puternice rachete construite vreodată pe continent - varianta cu patru propulsoare a vehiculului Ariane 6, cunoscută sub denumirea de Ariane 64. Acest eveniment, programat să aibă loc la Kourou, în Guyana Franceză, subliniază ambiția Europei de a-și consolida autonomia în accesul spațial, un aspect vital într-o cursă globală tot mai competitivă, arată Euronews.
Sursa foto: captură video X
Victor Dan Stephanovici
11 feb. 2026, 12:04, Știri externe

Ariane 64 își va inaugura operațiunile cu o însărcinare de anvergură: plasarea pe orbită a 32 de sateliți ce vor constitui rețeaua de internet prin satelit a Amazon, un competitor direct pentru constelația Starlink a lui Elon Musk, dezvoltată de SpaceX, scrie Euronews.

Noua configurație, echipată cu patru rachete auxiliare, sporește semnificativ capacitatea, dublând practic forța versiunii Ariane 62, care a efectuat deja mai multe lansări începând cu 2024. Având o înălțime de aproximativ 62 de metri, echivalentul unui imobil cu 20 de etaje, racheta este concepută să transporte sarcini utile considerabil mai grele în spațiu.

O colaborare industrială pan-europeană

Programul Ariane 6 este rezultatul eforturilor conjugate a 13 state membre ale Agenției Spațiale Europene. Procesul de fabricație este distribuit la nivel continental: etajul superior este produs la Bremen, Germania, în timp ce etajul principal este asamblat la Les Mureaux, Franța.

Motoarele sunt dezvoltate și testate la Vernon, unde inginerii supun fiecare componentă unor verificări riguroase, în condiții similare celor întâlnite în timpul unei lansări reale. Motorul Vulcain 2.1, care propulsează racheta în primele etape ale zborului, beneficiază de o inspecție amănunțită înainte de integrarea finală. În total, peste 600 de furnizori și colaboratori europeni contribuie la lanțul de producție.

Desfășurarea lansării, costuri, concurență

La momentul decolării, motorul Vulcain 2.1 este inițiat pentru verificări prealabile. Odată confirmată funcționarea sa corectă, cele patru propulsoare cu combustibil solid sunt activate. Se vor consuma peste 140.000 de kilograme de combustibil în puțin peste două minute. Misiunea completă este estimată să dureze aproximativ o oră și 50 de minute. Reprezintă aproape o orbită completă în jurul Pământului, înainte ca sateliții să fie eliberați progresiv, în perechi.

Ariane 6 a fost proiectată cu scopul de a reduce la jumătate cheltuielile operaționale comparativ cu predecesorul său, Ariane 5, al cărui program s-a încheiat în 2023, după aproape cinci decenii de funcționare.

Cu toate acestea, arena spațială este marcată de o concurență intensă. SpaceX domină piața mondială prin adoptarea modelului rachetelor reutilizabile și printr-o integrare verticală a serviciilor. Compania controlează totul, de la construcția rachetelor și a sateliților până la vânzarea directă a serviciilor de lansare. Analiștii subliniază că pentru Europa, principalul obiectiv este păstrarea autonomiei strategice. Misiunile instituționale recente au inclus transportul unui satelit militar francez, al unor sateliți meteorologici, precum și al sistemelor europene de observare a Pământului și de navigație.

Reutilizare și extindere comercială

Pentru anul 2026 sunt prevăzute între șapte și opt lansări. Portofoliul de comenzi include aproximativ 30 de misiuni, dintre care două treimi sunt de natură comercială. Pe termen lung, ArianeGroup explorează implementarea unor tehnologii care să permită reutilizarea anumitor componente ale rachetei. Se va încerca reutilizarea inclusiv a unui etaj complet, pentru a diminua costurile și a amplifica competitivitatea.

