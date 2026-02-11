FedEx se extinde în Europa printr-o investiție majoră în lockere. Cum vrea gigantul american să schimbe regulile pe piața de curierat

Într-o tranzacție integral în numerar, evaluată la aproximativ 9,2 miliarde de dolari, FedEx și fondul de investiții Advent International vor prelua fiecare câte 37% din compania poloneză InPost. Fondatorul și CEO-ul InPost, Rafał Brzoska, va păstra 16% din acțiuni, iar firma cehă de investiții PPF va deține restul de 10%, scrie The Load Star.

Tranzacția ar urma să fie finalizată în a doua jumătate a acestui an.

InPost, compania care și-a construit modelul de afaceri în jurul lockerelor automate pentru colete și a dezvoltat ulterior și servicii de livrare pe ultimul kilometru, va continua să opereze independent, sub actuala echipă de management.

Compania este prezentă în nouă piețe europene, inclusiv în Marea Britanie, Franța, Italia și Spania. Rețeaua sa include aproximativ 61.000 de lockere, completate de livrări către puncte PUDO (pick-up/drop-off) și opțiuni de livrare la domiciliu.

O mutare logică spre Germania, dar cu obstacole

Horst Manner-Romberg, consultant în domeniul coletelor și fondator al firmei de cercetare M-R-U, atrage atenția că InPost depinde încă masiv de piața din Polonia, care generează mai mult de jumătate din afaceri. În afara Poloniei, compania a raportat pierderi, a precizat acesta.

Rafał Brzoska susține însă că acordul va deschide ușa unei extinderi internaționale accelerate și nu exclude o intrare pe piața din Germania, unde InPost nu este prezentă în prezent.

Pentru Manner-Romberg, Germania ar fi o alegere logică, fiind cea mai mare piață din Uniunea Europeană. Totuși, InPost ar avea de înfruntat un jucător extrem de puternic: Deutsche Post, care operează deja o rețea de 17.000 de lockere și intenționează să o extindă la 35.000.

Lockerele câștigă teren în Europa

Lockerele pentru colete au cunoscut o dezvoltare rapidă în Europa, în special în Polonia, unde InPost colaborează cu Allegro, platformă descrisă drept „Amazonul comerțului online polonez”, dar și în Marea Britanie și Olanda.

Potrivit lui Manner-Romberg, schimbările demografice, în special creșterea numărului de gospodării formate dintr-o singură persoană, reprezintă un factor major de creștere. La acestea se adaugă performanța serviciilor poștale naționale și specificul geografic.

Zonele periferice ale marilor orașe, unde serviciile de livrare sunt adesea sub nivelul optim, sunt considerate teren fertil pentru extinderea lockerelor.

Totuși, expansiunea nu este lipsită de obstacole. În Olanda, cele patru mari centre urbane discută despre impunerea unor restricții privind amplasarea lockerelor.

Ce câștigă FedEx din această mișcare

Deși acordul creează premisele pentru extinderea InPost în Europa, consultantul german ridică semne de întrebare privind avantajele pentru FedEx.

Potrivit companiei americane, parteneriatul îi va permite să utilizeze infrastructura InPost pentru livrările către consumatori.

„Acest parteneriat le va oferi clienților noștri acces la capabilitățile InPost de livrare pe ultimul kilometru în segmentul B2C”, a declarat Raj Subramaniam, președinte și CEO al FedEx Corp.

În prezent, InPost și alți operatori de lockere încheie acorduri directe cu comercianți și platforme de comerț online, nu cu firmele de curierat. Totuși, FedEx și InPost ar putea dezvolta oferte comune pentru expeditorii din e-commerce, ceea ce ar putea însemna că un client final ar avea opțiunea de a alege între livrarea la locker sau la o altă adresă.

În contextul în care marii integratori internaționali întâmpină dificultăți în segmentul B2C și nu pot concura la costuri cu operatorii care folosesc soluții de livrare „crowd-sourced” pe ultimul kilometru, lockerele pot reprezenta o alternativă mai puțin costisitoare.

Cu toate acestea, Manner-Romberg pune sub semnul întrebării compatibilitatea dintre un operator expres premium și livrarea în lockere.

„Dacă folosesc un furnizor expres scump, vreau să primesc coletul direct la mine, nu într-un locker”, a spus el.

Expertul mai ridică o problemă strategică.

„TNT a fost un eșec pentru FedEx. Au renunțat la angajați și au închis sucursale. De ce să încerce din nou afacerea domestică din Europa într-un moment în care Amazon continuă să crească puternic pe piața europeană?”

Nici investitorii nu au primit cu entuziasm anunțul. După comunicarea tranzacției, acțiunile FedEx au înregistrat o scădere, a remarcat consultantul.