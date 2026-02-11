TOP 7 GREȘELI PE CARE LE FAC IMM-URILE ATUNCI CÂND ALEG ASIGURĂRILE ȘI CUM POT FI EVITATE (P)

La nivel european – mai ales în piețele aflate în plină transformare – segmentul de asigurări pentru IMM-uri a rămas unul dintre cele mai puțin transparente și digitalizate din zona serviciilor financiare. În timp ce alte segmente sunt puternic dezvoltate pe partea de online, asigurările pentru afacerile mici continuă, în mare parte, să se bazeze pe modele tradiționale, dominate de agenți.

Însă acest lucru începe să se schimbe. În România, lansarea Siguu.ro – primul broker de asigurări complet digital din Europa Centrală și de Est, dedicat exclusiv IMM-urilor – marchează o schimbare structurală în modul în care micile afaceri pot înțelege, compara și alege asigurările: fără agenți, fără comisioane și fără recomandări opace.

1. Tratarea asigurării ca pe o bifă, nu ca pe o decizie de business

Mulți antreprenori cumpără asigurări doar pentru că sunt obligatorii pentru ei, fără să alinieze acoperirea la riscurile reale ale afacerii lor. Polițele sunt alese rapid, adesea fără o înțelegere clară a ceea ce este, de fapt, protejat.

Cum poate fi evitată această greșeală:

Deciziile legate de asigurări ar trebui să pornească de la realitatea businessului, nu doar de la obligațiile legale. Platforme precum Siguu.ro, construite special pentru IMM-uri, pornesc de la profilul companiei și de la activitățile principale, ajutând antreprenorii să înțeleagă ce trebuie cu adevărat protejat.

2. Subestimarea riscurilor de zi cu zi

Incendiile, inundațiile, furturile sau avariile echipamentelor sunt adesea percepute ca evenimente rare. În realitate, ele reprezintă unele dintre cele mai frecvente surse de stres financiar pentru afacerile mici, tocmai pentru că acestea nu dispun de rezerve consistente.

Cum poate fi evitată această greșeală:

Instrumentele moderne de asigurare traduc riscurile abstracte în scenarii concrete. Prin structurarea acoperirii în jurul unor incidente reale – de la spații avariate, la stocuri furate – brokerii digitali precum Siguu.ro îi ajută pe antreprenori să își înțeleagă expunerea înainte ca o daună să se producă.

3. Alegerea celei mai ieftine polițe fără a înțelege ce conține

Presiunea bugetară îi determină pe mulți antreprenori să pună prețul pe primul loc. Însă primele mici vin adesea la pachet cu excluderi, limite scăzute de despăgubire sau lipsa unor acoperiri esențiale – detalii care ies la iveală abia în momentul unei daune.

Cum poate fi evitată această greșeală:

Deciziile corecte se bazează pe transparență. Compararea polițelor „unu la unu” – inclusiv acoperiri, limite și excluderi – le permite antreprenorilor să înțeleagă de ce diferă prețurile și ce plătesc, de fapt, și nu se mai uite doar la costul afișat.

4. Urmarea recomandărilor influențate de comisioane

Obținerea tradițională de asigurări se bazează adesea pe intermediari care, chiar și atunci când acționează cu bună-credință, nu înțeleg întotdeauna pe deplin nevoile în continuă schimbare ale IMM-urilor.

Cum poate fi evitată această greșeală:

Procesele obiective și standardizate reduc riscul de subiectivitate. Siguu.ro a fost conceput ca un broker independent care elimină recomandările subiective și le permite antreprenorilor să ia decizii pe baza datelor clare, fără presiune de vânzare.

5. Ignorarea riscului de întrerupere a activității

Multe IMM-uri își asigură clădirile și bunurile, dar trec cu vederea impactul financiar al perioadelor de inactivitate. Veniturile pierdute pot deveni rapid mai costisitoare decât daunele materiale.

Cum poate fi evitată această greșeală:

Asigurarea pentru întreruperea activității ar trebui să facă parte dintr-o strategie coerentă de protecție. Platformele digitale dedicate IMM-urilor scot în evidență acest risc frecvent ignorat și îl integrează natural alături de asigurările de bunuri, nefiind tratat ca ceva opțional.

6. Presupunerea că asigurările sunt complicate și procesul de obținere este consumator de timp

Întâlnirile lungi, birocrația și procesele lente de aprobare îi descurajează pe mulți antreprenori să își revizuiască sau actualizeze asigurările, chiar și atunci când afacerea lor se schimbă semnificativ.

Cum poate fi evitată această greșeală:

Digitalizarea a schimbat fundamental acest proces. Cu soluții precum Siguu.ro, IMM-urile pot obține oferte personalizate în câteva minute, complet online, fără agenți, fără hârtii și fără întârzieri inutile – luând, în același timp, decizii informate.

7. Neactualizarea asigurărilor pe măsură ce afacerea evoluează

Pe măsură ce afacerile cresc, asigurările rămân adesea neschimbate. Echipamente noi, venituri mai mari sau extinderi ale operațiunilor rămân neasigurate, pur și simplu pentru că polița nu mai este revizuită.

Cum poate fi evitată această greșeală:

Asigurările ar trebui să evolueze odată cu afacerea. Platformele digitale fac actualizările mai simple și mai transparente, încurajând antreprenorii să trateze asigurarea ca pe o decizie continuă, nu ca pe o sarcină „bifată” o singură dată.

O schimbare către claritate și independență

În întreaga Europă, IMM-urile caută tot mai mult claritate, viteză și autonomie în deciziile financiare. În domeniul asigurărilor, acest lucru înseamnă renunțarea la procesele opace, dominate de agenți, în favoarea platformelor digitale care readuc controlul în mâinile antreprenorilor.

Prin adresarea celor mai frecvente greșeli – de la subestimarea riscurilor, la alegerea „în orb” a acoperirilor – soluții precum Siguu.ro contribuie la redefinirea modului în care afacerile mici se protejează: mai rapid, mai transparent și bazat pe nevoi reale, nu pe presupuneri.

Pentru IMM-urile care operează într-un mediu din ce în ce mai imprevizibil, alegerea corectă a asigurărilor nu mai ține de complexitate, ci de accesul la instrumentele potrivite.