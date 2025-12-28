O furtună severă afectează Fâșia Gaza și agravează situația persoanelor strămutate

O furtună puternică a lovit sâmbătă Fâșia Gaza, aducând ploi intense și vânturi violente.

Vremea a înrăutățit condițiile de trai pentru palestinienii care locuiesc în corturi sau clădiri supraaglomerate, fără protecție adecvată împotriva vremii.

Potrivit meteorologului Laith al-Allami, este al treilea sistem de joasă presiune care ajunge în teritoriile palestiniene în această iarnă.

Fenomenul a început sâmbătă după-amiază și este așteptat să dureze până duminică seara. Un alt front atmosferic este prognozat pentru începutul săptămânii viitoare.

Meteorologul a precizat că furtuna se va intensifica, chiar dacă cantitatea totală de precipitații va fi mai mică decât la episodul similar de acum două săptămâni.

Rafalele de vânt pot ajunge la viteze de 70-80 de kilometri pe oră, iar ploile pot deveni torențiale pe alocuri, cu episoade de grindină. Temperaturile vor coborî seara până la aproximativ 10˚C.

Allami a avertizat că există un risc crescut de inundații rapide, care pot afecta taberele de refugiați și pot provoca prăbușirea unor ziduri sau clădiri deja avariate.

Vânturile puternice pot duce și la căderea structurilor slăbite de bombardamentele din ultimii ani.

El a recomandat locuitorilor să își asigure corturile, să creeze șanțuri pentru scurgerea apei, să adauge materiale izolatoare și să ridice bunurile de la sol.

De asemenea, acesta a sugerat ca oamenii să doarmă în zone mai înalte și să poarte haine groase pentru a face față frigului.