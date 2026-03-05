Prima pagină » Life-Inedit » Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua lui

David și Victoria Beckham au marcat public aniversarea fiului lor cel mare, Brooklyn Peltz Beckham, printr-o serie de postări care par să indice o dorință de reconciliere, după o perioadă plină de tensiuni familiale mediatizate intens în spațiul public, scrie CNN.
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua lui
Cuplul Beckham a ales să folosească Instagram pentru a-și exprima afecțiunea față de Brooklyn. Ei au publicat imagini de colecție din arhiva familiei. Victoria Beckham a postat o fotografie nostalgică alb-negru cu fiul său, mesajul fiind unul simplu și cald: „La mulți ani, Brooklyn, te iubim enorm”, arată CNN.

La rândul său, David Beckham a marcat evenimentul printr-o în care apare alături de Victoria și de Brooklyn copil, , folosind porecla acestuia în mesajul de felicitare: „27 de ani astăzi. La mulți ani, Bust. Te iubim.”

Captură Instagram. Mesajele Victoriei și David Beckham de ziua lui Brooklin.

Originea disputei publice

Aceste gesturi de afecțiune vin după ce, în luna ianuarie, Brooklyn Peltz Beckham a oferit detalii surprinzătoare despre răceala dintre el și părinții săi. Prin intermediul rețelelor sociale, acesta a lăsat să se înțeleagă că nu este interesat de o reconciliere rapidă. El și-a acuzat părinții că încearcă să gestioneze autoritar imaginea publică a familiei. De asemenea, a punctat faptul că tensiunile i-ar fi afectat inclusiv relația cu partenera sa de viață, actrița Nicola Peltz.

Se pare că neînțelegerile au început să se manifeste vizibil încă din 2022, în perioada nunții cu Nicola Peltz. Un punct sensibil al evenimentului ar fi fost momentul dansului miresei, care, conform relatărilor, ar fi fost înlocuit pe neașteptate cu un dans între mire și mama sa, Victoria Beckham. Situația a fost descrisă ulterior de DJ-ul evenimentului drept un moment stânjenitor, care ar fi determinat-o pe Nicola să părăsească sala în lacrimi.

Deși soții Beckham au evitat să răspundă direct acuzațiilor venite din partea fiului lor, mesajele recente de ziua acestuia sunt interpretate de mulți ca fiind o mână întinsă spre reconciliere.

