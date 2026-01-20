Scandal în familia Beckham. Brooklyn lansează acuzații dure la adresa părinților

„Am tăcut ani de zile și am făcut tot posibilul să păstrez aceste lucruri private. Din păcate, părinții mei și echipa lor au continuat să meargă la presă, lăsându-mă fără altă opțiune decât să vorbesc pentru mine și să spun adevărul”, a scris Brooklyn Peltz-Beckham, în vârstă de 26 de ani, într-o serie de povești pe Instagram, potrivit BBC.

„Brandul Beckham este pe primul loc”

„Îmi apăr drepturile pentru prima dată în viața mea”, a precizat acesta.

Zvonurile despre o ceartă între familia Beckham și fiul lor cel mare circulă de ani de zile.

„Recent, am văzut cu ochii mei până unde sunt în stare să meargă ca să plaseze nenumărate minciuni în media, de cele mai multe ori pe seama unor oameni nevinovați, pentru a-și păstra propria imagine. Dar cred că adevărul iese întotdeauna la iveală”, a spus Brooklyn Peltz-Beckham.

„Brandul Beckham este pe primul loc”, a scris el, adăugând că „«iubirea» familiei este decisă de cât postezi pe rețelele sociale”.

O mare parte din declarație a vizat relația lui cu soția sa, Nicola Peltz, actriță americană și fiica miliardarului Nelson Peltz, despre care spune că a fost „în mod constant tratată cu lipsă de respect de familia mea, indiferent cât de mult am încercat să fim uniți”.

Și-a acuzat părinții că au încercat să le saboteze nunta, susținând că mama lui, designer vestimentar, ar fi „anulat în ultimul moment realizarea rochiei Nicolei, deși aceasta era atât de entuziasmată să-i poarte creația, obligând-o să găsească urgent o altă rochie”.

Brooklyn Beckham a mai susținut că părinții lui l-ar fi presat în mod repetat și ar fi încercat să îl „mituiască” pentru a renunța, prin semnătură, la drepturile asupra numelui său.

Absența de la aniversarea de 50 de ani a lui David Beckham

El a abordat și un alt episod care a alimentat speculațiile despre ruptură: absența cuplului de la petrecerea de 50 de ani a lui David Beckham.

Peltz Beckham a afirmat că el și soția sa au călătorit la Londra pentru aniversarea lui David Beckham, dar au fost „respinși timp de o săptămână, în timp ce stăteam în camera de hotel încercând să planificăm timp de calitate cu el”.

„A refuzat toate încercările noastre, cu excepția cazului în care era vorba să fim la marea lui petrecere aniversară, cu o sută de invitați și camere la fiecare colț”, a scris influencerul.

A spus că tatăl lui a „acceptat în cele din urmă” să se întâlnească cu el, dar cu condiția ca soția lui să nu fie prezentă, lucru pe care l-a numit „o palmă peste față”.

„Am crescut cu o anxietate copleșitoare”

El a mai spus: „Am fost controlat de părinții mei cea mai mare parte a vieții. Am crescut cu o anxietate copleșitoare. Pentru prima dată în viața mea, de când m-am îndepărtat de familia mea, acea anxietate a dispărut.”

A adăugat că și frații lui mai mici ar fi fost „trimiși să mă atace pe rețelele sociale, înainte să-mi dea în cele din urmă block din senin vara trecută”.

Fostul căpitan al naționalei Angliei, David Beckham, și fosta membră Spice Girls, Victoria Beckham, mai au doi fii și o fiică: Romeo (23 de ani), Cruz (20 de ani) și Harper Seven (14 ani).