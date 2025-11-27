Bilanțul victimelor din Gaza urcă la aproape 70.000 de morți și peste 170.000 de răniți

Bilanțul victimelor din Fâșia Gaza continuă să crească dramatic.

Potrivit unor surse medicale, 69.799 de palestinieni au fost uciși de la declanșarea ofensivei israeliene în octombrie 2023, majoritatea dintre ei fiind copii și femei.

Numărul persoanelor rănite a urcat la 170.972, în timp ce numeroși oameni se află încă sub dărâmături.

Echipajele de ambulanță și salvare nu pot ajunge în multe zone din cauza distrugerilor masive și a condițiilor extrem de periculoase, notează agenția Wafa.

În ultimele 24 de ore, 14 trupuri neînsuflețite au ajuns la spitalele din Gaza.

De la intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului din 11 octombrie 2025, au fost înregistrate 352 de decese și peste 896 de răniți.

Totodată, 605 trupuri ale victimelor au fost recuperate în această perioadă.