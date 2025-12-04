Israelul a atacat o zonă cu corturi de refugiu din Gaza: cinci adulți, dar și copii, morți în urma atacului

Sursă foto: Hepta. Zonă cu corturi de refugiu pentru palestinienii strămutați. Fotografie cu caracter ilustrativ.

Atacurile au vizat corturile civililor strămutați din zona Al-Mawasi, provincia Khan Younis, din sudul Fâșiei Gaza. În urma atacurilor, cinci oameni au fost uciși, între care și doi copii. Alți zeci au fost răniți, notează agenția palestiniană de presă WAFA.

În urma atacurilor, mai multe corturi au luat foc, agravând situația familiilor care căutau refugiu în zonă pentru a fi în siguranță, potrivit sursei citate.

Surse medicale din cadrul Spitalul de campanie din Kuweit au precizat că echipele lor au recuperat cinci cadavre din zonă, menționând că victimele erau grav arse.

Atacuri simultane au fost raportate în partea de vest a orașului Khan Younis, în timp ce vehicule militare ale Israelului au tras în direcția zonelor din estul orașului, pe fondul unei intense activități aeriene.

Focul a fost deschis și în estul orașului

În orașul Gaza, drone israeliene au deschis focul în estul orașului, provocând panică în rândul locuitorilor și al persoanelor strămutate în zonă.

Potrivit surselor medicale citate de agenție, numărul total al palestinienilor uciși în Gaza, din octombrie 2023 și până în prezent, se ridică la 70.117 de civili, majoritatea fiind copii și femei.

Aceleași surse au afirmat că numărul răniților a crescut la 170.999, multe victime fiind încă prinse sub dărâmături, inaccesibile echipelor de salvare și de apărare civilă.