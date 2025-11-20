Atacurile aeriene israeliene în Gaza. Bilanț de 27 de morți și acuzații reciproce de încălcare a armistițiului

Este unul dintre cele mai grave bilanțuri de la 10 octombrie, când a intrat în vigoare armistițiul susținut de Statele Unite după peste doi ani de conflict. Israelul și Hamas se acuză reciproc de încălcarea acordului, în timp ce tensiunile cresc în Fâșia Gaza și în zona de frontieră cu Libanul.

Potrivit Apărării Civile din Gaza, 14 persoane au murit în orașul Gaza și alte 13 în regiunea Khan Yunis. Două spitale locale au confirmat bilanțul. Printre victime se numără un cuplu și cei trei copii ai lor, precum și alți minori uciși în bombardamentele nocturne.

Israelul susține că lovește ținte Hamas

Armata israeliană a declarat că a vizat poziții ale Hamas în toată Fâșia Gaza, ca răspuns la focuri de armă lansate „în direcția zonei în care operează soldații în Khan Yunis”, focuri care nu au provocat răniți. Israelul consideră incidentul o „încălcare clară” a încetării focului.

Hamas respinge acuzațiile și vorbește despre o „escaladare periculoasă”, acuzând Israelul că încearcă să justifice bombardamentele. Mișcarea palestiniană cere Statelor Unite să exercite presiuni pentru respectarea armistițiului.

În sudul Libanului, Israelul a efectuat atacuri asupra unor poziții considerând că Hezbollah se reînarmează, ceea ce ar încălca armistițiul în vigoare la frontiera nordică de aproape un an.

Bilanțul continuă să crească

De la 10 octombrie, peste 300 de palestinieni au fost uciși în urma raidurilor sau tirurilor israeliene, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, ale cărui date sunt considerate fiabile de ONU. Peste 69.500 de palestinieni și-au pierdut viața în cei peste doi ani de conflict, majoritatea fiind femei și minori.

Locuitorii din Gaza vorbesc despre disperare, lipsă de adăpost și imposibilitatea de a duce o viață normală. „Nu există nicio speranță pentru viața în Gaza”, spune o femeie strămutată în Khan Yunis. Alți civili cer deschiderea trecerilor de frontieră pentru a putea părăsi teritoriul devastat.