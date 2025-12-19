Negocieri la Miami pentru cea de-a doua etapă a planului de pace dintre Israel și Hamas

Negocierile se desfășoară, vineri, la Miami. Steve Witkoff îi va întâlni pe oficialii din Egipt, Qatar și Turcia, a declarat pentru Associated Press un oficial din Departamentul de Stat al SUA care a dorit să rămână anonim. Întâlnirea nu a fost anunțată public.

La Miami, oficialii vor analiza implementarea celei de-a doua etape a acordului de Pace dintre Israel și Hamas.

Potrivit sursei citate, cea de-a doua etapă este mai dificilă de implementat pentru că implică desfășurarea unei forțe internaționale de securitate – adică un guvern tehnocrat pentru a conduce Gaza – supravegheat la nivel internațional, dezarmarea Hamas, dar și retragerea trupelor israeliene din Gaza și Cisiordania. Întreg procesul va fi supravegheat de un Consiliu al Păcii condus de președintele Donald Trump.

Deși Israel s-a opus participării mai multor țări, printre care și Turcia, Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, va lua parte la negocieri, informația fiind confirmată de minister.

De asemenea, premierul Quatarului, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a confirmat, într-un interviu pentru Al Jazeera că și el va fi prezent la negocieri.

Premierul Quatarului a afirmat că există „o nevoie urgentă” pentru trecerea la a doua etapă

Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a precizat că există o „nevoie urgentă” pentru implementarea următoarei etape a acordului și de a forma „o administrație civilă Palestiniană” în Gaza. El a afirmat că forța internațională nu trebuie „să protejeze o parte în detrimentul alteia”.

Oficialul a acuzat Israelul de încălcări repetate, spunând că țara riscă să submineze acordul și să pună mediatorii „într-o poziție jenantă”.

Reamintim că Armistițiul din Gaza a intrat în vigoare în 13 octombrie, dar, cu toate acestea, au mai existat incidente de încălcare a armistițiului. Încă din 2023, peste 70.660 de palestinieni au murit în urma atacurilor Armatelor Israelului.

Tot la Miami, în acest weekend se desfășoară și negocieri de pace pentru Războiul din Ucraina, în cadrul cărora sunt așteptați emisari ruși și ucraineni.