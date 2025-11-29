Cursa din Qatar devine epicentrul tensiunii în F1. Trei piloți intră umăr la umăr pe final de sezon. Programul complet

Pilotul de curse de la McLaren, Oscar Piastri, a luat prin surprindere fanii după ce a obținut pole position în calificările pentru cursa Sprint din Qatar. Etapa de la Lusail capătă o tensiune specială.
Lupta pentru titlu devine tot mai strânsă, iar fiecare sesiune de antrenament pentru piloții de curse devine tot mai tensionată. Calificările pentru Marele Premiu de la Lusail au loc sâmbătă, la ora 20:00.
Sâmbătă, 29 noiembrie
Cursa Sprint / ora 16:00 (Antena 3)
Calificările pentru MP din Qatar / ora 20:00 (Antena 3)
Duminică, 30 noiembrie
Marele Premiu al Qatarului / ora 18:00
Max Verstappen, de la RedBull, cel care a obținut o victorie categorică în Las Vegas, se află acum la egalitate de puncte cu Oscar Piastri și la doar 24 de puncte în spatele lui Lando Norris.
Finalul de sezon aduce o confruntare cruntă pentru coroana mondială în ultimele două etape din Qatar și Abu Dhabi.
Clasamentul piloților înainte de cursa din Qatar
Lando Norris (McLaren) 390 puncte
Oscar Piastri (McLaren) 366
Max Verstappen (RedBull) 366
George Russell (Mercedes) 294
Charles Leclerc (Ferrari) 226
Lewis Hamilton (Ferrari) 152
Kimi Antonelli (Mercedes) 137
Alexander Albon (Williams) 73
Isack Hadjar (Racing Bulls) 51
Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 49
Carlos Sainz (Williams) 48
Oliver Bearman (Haas) 41
Fernando Alonso (Aston Martin) 40
Liam Lawson (Racing Bulls) 36
Lance Stroll (Aston Martin) 32
Esteban Ocon (Haas) 30
Yuki Tsunoda (RedBull) 28
Pierre Gasly (Alpine) 22
Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
Franco Colapinto (Alpine) 0
Jack Doohan (Alpine) 0
Clasamentul constructorilor
McLaren 756 puncte / campioană
Mercedes 431
RedBull 391
Ferrari 378
Williams 121
Racing Bulls 90
Haas 73
Aston Martin 72
Kick Sauber 68
Alpine 22