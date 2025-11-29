Cursa din Qatar devine epicentrul tensiunii în F1. Trei piloți intră umăr la umăr pe final de sezon. Programul complet

Pilotul de curse de la McLaren, Oscar Piastri, a luat prin surprindere fanii după ce a obținut pole position în calificările pentru cursa Sprint din Qatar. Etapa de la Lusail capătă o tensiune specială.

Lupta pentru titlu devine tot mai strânsă, iar fiecare sesiune de antrenament pentru piloții de curse devine tot mai tensionată. Calificările pentru Marele Premiu de la Lusail au loc sâmbătă, la ora 20:00.

Programul weekendului din Qatar

Sâmbătă, 29 noiembrie

Cursa Sprint / ora 16:00 (Antena 3)

Calificările pentru MP din Qatar / ora 20:00 (Antena 3)

Duminică, 30 noiembrie

Marele Premiu al Qatarului / ora 18:00

Max Verstappen, de la RedBull, cel care a obținut o victorie categorică în Las Vegas, se află acum la egalitate de puncte cu Oscar Piastri și la doar 24 de puncte în spatele lui Lando Norris.

Finalul de sezon aduce o confruntare cruntă pentru coroana mondială în ultimele două etape din Qatar și Abu Dhabi.

Clasamentul piloților înainte de cursa din Qatar

Lando Norris (McLaren) 390 puncte

Oscar Piastri (McLaren) 366

Max Verstappen (RedBull) 366

George Russell (Mercedes) 294

Charles Leclerc (Ferrari) 226

Lewis Hamilton (Ferrari) 152

Kimi Antonelli (Mercedes) 137

Alexander Albon (Williams) 73

Isack Hadjar (Racing Bulls) 51

Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 49

Carlos Sainz (Williams) 48

Oliver Bearman (Haas) 41

Fernando Alonso (Aston Martin) 40

Liam Lawson (Racing Bulls) 36

Lance Stroll (Aston Martin) 32

Esteban Ocon (Haas) 30

Yuki Tsunoda (RedBull) 28

Pierre Gasly (Alpine) 22

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19

Franco Colapinto (Alpine) 0

Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor

McLaren 756 puncte / campioană

Mercedes 431

RedBull 391

Ferrari 378

Williams 121

Racing Bulls 90

Haas 73

Aston Martin 72

Kick Sauber 68

Alpine 22