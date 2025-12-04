Lando Norris, înainte de etapa finală pentru titlu în Formula 1: Este doar o cursă

„Este doar o cursă. Nu mă simt diferit față de celelalte săptămâni. Evident, a deveni campion mondial ar însemna foarte mult pentru mine. Formula 1 este întreaga mea viață, dar am realizat deja lucruri în acest sport și trăiesc visul copilăriei mele de a conduce aceste mașini. De fapt, nu mă gândesc prea mult la acest titlu, decât când sunt întrebat tot timpul. Și dacă nu voi fi campion duminică, voi încerca din nou anul viitor”, a declarat joi Lando Norris, în conferința organizată de Formula 1.

Oscar Piastri, de asemenea calm, a adăugat: „Sunt relaxat. Nu am prea multe de pierdut. Am fost în situația de a fi lider în formulele de promovare și știu că nu este ușor de gestionat. Nu vreau să am așteptări prea mari de la acest weekend. Dacă voi deveni campion, voi fi foarte fericit. Dar, va exista un nou sezon în câteva săptămâni. Vin încrezător după Qatar și voi încerca să profit de toate oportunitățile posibile pentru a deveni campion”.

Max Verstappen, cvadruplu campion mondial, a afișat o atitudine relaxată.

„Am deja 4 trofee acasă, și este la fel și anul acesta. Desigur, mi-ar plăcea să obțin al 5-lea, dar am realizat deja tot ce mi-am propus în F1, restul este bonus. Nu suntem cei mai rapizi, dar am văzut în ultimele weekenduri că se pot întâmpla multe lucruri. Sunt foarte relaxat, nu am nimic de pierdut și sunt deja fericit că mă aflu în cursa pentru titlul mondial la ultima etapă”, a spus Verstappen.

Lando Norris este actualul lider al clasamentului, cu 12 puncte avans față de Verstappen și 16 față de Piastri. Cei trei piloți sunt singurii rămași în cursa pentru titlul mondial.