Formula 1. Echipa McLaren reacționează după descalificarea piloților săi în Marele Premiu al SUA

Lando Norris și Oscar Piastri, ambii piloți McLaren, au fost descalificați la câteva ore după încheiera Marelui Premiu de Formula 1 din Las Vegas, după ce monoposturile lor au fost găsite cu planșele de podea uzate peste limita regulamentară. Această decizie afectează serios lupta pentru titlul mondial, cu doar două etape rămase din sezon.

Norris, liderul clasamentului general, a terminat inițial cursa pe locul 2, după Max Verstappen, iar Piastri a încheiat pe poziția a patra. În urma descalificării, Lando Norris rămâne cu 390 de puncte, iar Piastri și Verstappen au acum câte 366 de puncte fiecare.

Într-un comunicat oficial, echipa McLaren a explicat că încălcarea articolului 3.5.9 din Regulamentul Tehnic, privind grosimea planșelor de podea, a fost neintenționată.

„Mașina lui Lando Norris a fost sub limită cu maximum 0,12 mm, iar cea a lui Oscar Piastri cu 0,26 mm. În timpul cursei, ambele monoposturi au experimentat un contact excesiv cu asfaltul. Investigăm motivele acestui comportament și efectul avariilor suferite de ambele mașini, care au fost descoperite după cursă. Așa cum FIA a constatat, încălcarea a fost neintenționată, nu a existat nicio încercare deliberată de a ocoli regulamentul. În plus, au existat anumite circumstanțele atenuante. Ne prezentăm scuze lui Lando și Oscar pentru punctele pierdute astăzi, într-un moment critic al sezonului. Ambii au avut performanțe solide pe parcursul întregului weekend. În plus, ne prezentăm scuze și partenerilor și fanilor noștri, al căror sprijin înseamnă enorm pentru noi. Deși acest rezultat este extrem de dezamăgitor, rămânem pe deplin concentrați pe ultimele două curse ale sezonului”, se arată în comunicat.

Reacțiile piloților McLaren

„Un final neplăcut de zi. Spre finalul cursei a trebuit să reduc viteza și acum știu că asta s-a întâmplat din cauza problemelor cu mașina, pentru care am fost și descalificați. Este neplăcut să pierzi atât de multe puncte. Trebuie să mă concentrez pe cursa din Qatar, unde obiectivul nostru este să ne prezentăm cât mai bine posibil”, a declarat, la rândul său, liderul campionatului, Lando Norris.

Oscar Piastri a adăugat: „Este dezamăgitor să plecăm fără puncte din acest weekend. Diferențele în pluton sunt foarte mici și căutăm mereu să ne îmbunătățim performanța, dar de data aceasta nu a funcționat. Acum trebuie să ne pregătim pentru a lupta pentru cât mai multe puncte în ultimele două etape. Vom concura pe circuite pe care am fost puternici până acum”.