Campionatul European de polo pe apă începe sâmbătă, la Belgrad. România debutează cu Slovacia

Naționala României a plecat joi, Belgrad, pentru Campionatul European de polo pe apă 2026. România face parte din Grupa D, alături de Slovacia, Turcia și Italia.

Naționala de polo pe apă a României are o tradiție îndelungată, debutând la Campionatul European în 1962, când a încheiat pe locul 5.

În anii următori, România a înregistrat rezultate constante: trei clasări consecutive pe locul 6, înainte de a avea un ușor declin în anii ’70 și ’80, cu locuri 7 (1977, 1981) și 8 (1983), ceea ce a dus temporar la retrogradarea în Grupa B.

România a revenit în 1987 (locul 7) și a avut un progres notabil în 1989 (locul 5).

Cel mai bun rezultat istoric al echipei a venit în 1993, când România a ajuns în semifinale la Europene, eliminând Italia în sferturi și încheind pe locul 4. A fost o performanță remarcabilă, mai ales că era ultima dată când altă echipă decât „Big Seven” (Italia, Spania, Ungaria, Serbia, Croația, Grecia și Rusia) ajungea în top 4.

După aceea, echipa a alternat între rezultate mai slabe, cu o revenire pozitivă în 2022, când România a ajuns din nou în sferturile de finală și s-a calificat la Campionatul Mondial și la Jocurile Olimpice.

România a lipsit de la Europene o singură dată în istorie, la ediția din 1997. La ediția anterioară, disputată în 2024, s-a situat pe locul 8.

Primul adversar al tricolorilor la Belgrad este Slovacia.

Echipa din Slovacia a avut rezultate modeste la Europene, cel mai bun rezultat fiind locul 7 în 2003.

România va întâlni, apoi, principala favorită la locul 1 din grupă, Italia.

Italia este una dintre forțele tradiționale ale polo-ului european, cu numeroase medalii la Europene, Jocuri Olimpice și Campionate Mondiale.

În privința ultimei adversare din grupă a tricolorilor, Turcia participă din 1966, însă nu a depășit locul 10. S-a calificat la această ediție în defavoarea Germaniei, care lipsește pentru prima dată în istorie de la competiția continentală.

Programul meciurilor din faza grupelor pentru România la Campionatul European de polo pe apă

11 ianuarie, ora 16:15: România – Slovacia

13 ianuarie, ora 21:30: România – Turcia

15 ianuarie, ora 16:15: România – Italia

Lotul României pentru Campionatul European 2026: Marius Tic, Belenyesi David, Matei Lutescu, Tudor Fulea, Andrei Neamțu, Andrei Prioteasa, Andrei Țepeluș, Nicolae Oanță, Alexandru Gheorghe, Vlad Georgescu, Francesco Iudean, Levente Vancsik, Mihai Drăgușin, David Bota, Darian Luncan.

Staff tehnic: Rath Bogdan – antrenor principal; Deacu Alexandru – antrenor secund.