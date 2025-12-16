Formula 1 revine în Portugalia în sezoanele 2027 și 2028

Cursa se va desfășura pe Autódromo Internacional do Algarve, cunoscut sub numele de Portimão, se arată în comunicatul remis marți de organizatorii Formulei 1. Circuitul a mai găzduit Mari Premii de Formula 1 în 2020 și 2021, având un rol important în reluarea competițiilor în perioada pandemiei de Covid-19.

Situat în regiunea Algarve, în sudul Portugaliei, circuitul de 4,6 kilometri este recunoscut pentru configurația sa tehnică și diferențele spectaculoase de nivel. Este considerat unul dintre cele mai provocatoare trasee din calendar.

Portugalia are o tradiție importantă în Formula 1. Primul Mare Premiu a fost organizat la Porto în 1958, iar ulterior competiții având loc la Monsanto și Estoril.

Prima victorie din Formula 1 a lui Ayrton Senna a fost obținută în Portugalia

De-a lungul timpului, piloți legendari precum Stirling Moss, Alain Prost, Ayrton Senna și Nigel Mansell au câștigat în Portugalia. Ayrton Senna a obținut în Portugalia prima victorie din cariera sa în Formula 1. Senna s-a impus la Estoril, în 1985.

La Portimão, Lewis Hamilton a devenit în 2021 pilotul cu cele mai multe victorii din istoria Formulei 1. A obținut atunci succesul cu numărul 92, depășindu-l pe Michael Schumacher.

Hamilton este singurul pilot activ care a câștigat pe acest circuit, impunându-se atât în 2020, cât și în 2021.