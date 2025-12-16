Brigadă de arbitri din Georgia la meciul Universității Craiova cu AEK Atena, din Conference League

Arbitrul din Georgia Giorgi Kruashvili va conduce partida dintre AEK Atena și Universitatea Craiova, din UEFA Conference League.

Asistenții desemnați sunt Levan Varamishvili și Ghiorghi Elikashvili, iar al patrulea oficial va fi Ghiorghi Avazashvili.

Arbitru video va fi germanul Soeren Storks, iar georgianul Aleko Apțiauri va îndeplini rolul de arbitru asistent video.

Arbitrul georgian a mai condus o partidă cu o echipă românească în Conference League

Kruashvili are experiență în competițiile UEFA. A mai arbitrat o echipă din România, în 2022. A condus atunci meciul FCSB – Viking Stavanger 1-2, disputat pe 18 august 2022, în prima manșă a play-off-ului Europa Conference League.

Meciul de la Atena este primul din Conference League pe care îl arbitrează în acest sezon oficialul din Georgia.

Acesta a mai arbitrat în 2025 patru partide din Europa League și două din calificările pentru Cupa Mondială.

Ultimul meci condus la nivel internațional de Kruashvili a fost Nice – Braga, scor 0-1, din Europa League, pe 11 decembrie. La acel meci arbitrul georgian a arătat șase cartonașe galbene, dintre care patru echipei franceze.

La meciul din preliminariile Cupei Mondiale, între Lituania și Malta, scor 1-1, din septembrie, a arătat două cartonașe roșii și 9 galbene.

Înaintea disputei de la Atena, AEK ocupă locul 4 după cinci etape, cu 10 puncte, în timp ce Universitatea Craiova se află pe poziția a 23-a, cu 7 puncte.

Oltenii au nevoie de un rezultat favorabil pentru a rămâne în primele 24 de echipe care continuă competiția în primăvara europeană.