Prima pagină » Sport » Brigadă de arbitri din Georgia la meciul Universității Craiova cu AEK Atena, din Conference League

Brigadă de arbitri din Georgia la meciul Universității Craiova cu AEK Atena, din Conference League

UEFA a delegat o brigadă de arbitri din Georgia la meciul pe care Universitatea Craiova îl dispută joi, de la ora 22:00, pe terenul echipei AEK Atena, în ultima etapă a fazei grupei unice din Conference League.
Brigadă de arbitri din Georgia la meciul Universității Craiova cu AEK Atena, din Conference League
Sursa foto: X
Petre Apostol
16 dec. 2025, 13:04, Sport

Arbitrul din Georgia Giorgi Kruashvili va conduce partida dintre AEK Atena și Universitatea Craiova, din UEFA Conference League.

Asistenții desemnați sunt Levan Varamishvili și Ghiorghi Elikashvili, iar al patrulea oficial va fi Ghiorghi Avazashvili.

Arbitru video va fi germanul Soeren Storks, iar georgianul Aleko Apțiauri va îndeplini rolul de arbitru asistent video.

Arbitrul georgian a mai condus o partidă cu o echipă românească în Conference League

Kruashvili are experiență în competițiile UEFA. A mai arbitrat o echipă din România, în 2022. A condus atunci meciul FCSB – Viking Stavanger 1-2, disputat pe 18 august 2022, în prima manșă a play-off-ului Europa Conference League.

Meciul de la Atena este primul din Conference League pe care îl arbitrează în acest sezon oficialul din Georgia.

Acesta a mai arbitrat în 2025 patru partide din Europa League și două din calificările pentru Cupa Mondială.

Ultimul meci condus la nivel internațional de Kruashvili a fost Nice – Braga, scor 0-1, din Europa League, pe 11 decembrie. La acel meci arbitrul georgian a arătat șase cartonașe galbene, dintre care patru echipei franceze.

La meciul din preliminariile Cupei Mondiale, între Lituania și Malta, scor 1-1, din septembrie, a arătat două cartonașe roșii și 9 galbene.

Înaintea disputei de la Atena, AEK ocupă locul 4 după cinci etape, cu 10 puncte, în timp ce Universitatea Craiova se află pe poziția a 23-a, cu 7 puncte.

Oltenii au nevoie de un rezultat favorabil pentru a rămâne în primele 24 de echipe care continuă competiția în primăvara europeană.

Recomandarea video

Vraiște la Înalta Curte: hotărâre schimbată peste noapte, din pix, într-o versiune diametral opusă celei inițiale
G4Media
Preț de infarct. Cât costă un sfert de porc într-un supermarket din România, cu 9 zile înainte de Crăciun
Gandul
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Cancan
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
Libertatea
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CSID
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Promotor