Universitatea Craiova, moral ridicat înainte de meciul cu AEK Atena din Conference League

După victoria obținută în fața lui Hermannstadt, Universitatea Craiova va merge spre capitala Greciei cu încredere și cu șanse reale de a prinde play-off-ul Conference League. Joi, 18 decembrie 2025, de la ora 22:00, oltenii vor întâlni AEK Atena într-o confruntare decisivă din grupele competiției europene, scrie Digi Sport.
Meciul de fotbal dintre AFC Hermannstadt si Universitatea Craiova, din etapa a XX-a a Superligii, disputat pe stadionul Municipal din Sibiu, duminica, 14 decembrie 2025. In imagine: Stefan Baiaram. OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO
Victor Dan Stephanovici
16 dec. 2025, 09:01, Sport

Duelul AEK Atena – Universitatea Craiova din etapa a 6-a a fazei grupelor Conference League, programat pe 18 decembrie, la ora 22:00 (ora României), ar putea avea un rol hotărâtor în cursa echipei din Bănie pentru locurile de play-off – pasul imediat anterior optimilor de finală.

Conform Digi Sport, ambele formații vin după rezultate bune în campionatele interne. Craiova s-a impus cu 2-0 contra lui Hermannstadt, iar AEK Atena a înregistrat un succes categoric, 5-0, în SuperLiga Greciei.

Încredere recâștigată după un weekend complicat

Pentru gruparea olteană, meciul de joi vine după o perioadă cu evoluții variate. S-au soldat cu un egal cu CFR Cluj și eșec în fața Spartei Praga, în Europa. Rezultatul pozitiv de la Sibiu a adus un plus de moral și a apropiat echipa de zona locurilor de play-off în campionatul intern.

Tehnicianul Filipe Coelho a operat șase schimbări față de formula de start folosită în competiția europeană. În acest moment, prestațiile jucătorilor îi dau motive de optimism pentru întâlnirea de la Atena.

AEK Atena, aflată într-o formă solidă pe plan intern, are avantajul terenului propriu și pornește ca favorită. Totuși, Craiova a arătat că poate răspunde bine în meciurile grele din cupele europene. Calificarea rămâne posibilă chiar și în cazul unui rezultat nefavorabil.

Se așteaptă ca un număr considerabil de suporteri români să fie prezenți la Atena, pentru a susține echipa într-o confruntare de mare importanță.

Mize pentru Universitatea Craiova

Dincolo de punctele puse în joc, întâlnirea cu AEK Atena este și o ocazie de a întări imaginea fotbalului românesc la nivel european. O evoluție bună ar putea consolida poziția echipei în clasament și ar aduce mai aproape obiectivul calificării în play-off.

În zilele rămase până la meci, atenția staff-ului tehnic se concentrează pe pregătirea tactică și pe detalii de lot, în așteptarea unui duel care poate marca un moment-cheie al sezonului european pentru Universitatea Craiova.

