Meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga, al doilea ca asistență în etapa 5 din Conference League

Potrivit datelor centralizate de UEFA, duelul de pe stadionul „Ion Oblemenco” a atras 20.210 spectatori, clasându-se pe locul secund ca asistență în această rundă.

Universitatea Craiova a pierdut disputa cu Sparta, cu scorul de 1-2, după un gol primit în minutul 89. Craiova egalase în minutul 70. Pentru olteni a reprezentat a doua înfrângere din competiție.

La capitolul asistență în etapa de joi, doar confruntarea dintre Lech Poznań și Mainz a înregistrat un număr mai mare de spectatori, cu 28.139 de fani prezenți în Polonia.

Top 5 meciuri la asistență după numărul de spectatori, etapa 5:

1. Lech Poznań – Mainz: 28.139

2. Universitatea Craiova – Sparta Praga: 20.210

3. Samsunspor – AEK Atena: 19.382

4. Rapid Viena – Omonia Nicosia: 17.714

5. Jagiellonia – Rayo Vallecano: 17.534

În contrast, meciurile cu cei mai puțini spectatori au fost Breiðablik – Shamrock Rovers (1.003 spectatori) și Lincoln – Sigma Olomouc (686 spectatori).