Meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga, al doilea ca asistență în etapa 5 din Conference League

Meciul găzduit de stadionul „Ion Oblemenco”, dintre Universitatea Craiova și Sparta Praga, a fost al doilea ca asistență în etapa a 5-a din UEFA Conference League, desfășurată joi seară.
27 November 2025, Romania, Craiova: Mainz's Kacper Potulski and Universitatea Craiova's Vladimir Screciu battle for the ball during the UEFA Europa Conference League soccer match between CS Universitatea Craiova and 1. FSV Mainz 05 at Ion Oblemenco Stadium. Photo: Constantin Stefan/dpa
Petre Apostol
12 dec. 2025, 16:55, Sport

Potrivit datelor centralizate de UEFA, duelul de pe stadionul „Ion Oblemenco” a atras 20.210 spectatori, clasându-se pe locul secund ca asistență în această rundă.

Universitatea Craiova a pierdut disputa cu Sparta, cu scorul de 1-2, după un gol primit în minutul 89. Craiova egalase în minutul 70. Pentru olteni a reprezentat a doua înfrângere din competiție.

La capitolul asistență în etapa de joi, doar confruntarea dintre Lech Poznań și Mainz a înregistrat un număr mai mare de spectatori, cu 28.139 de fani prezenți în Polonia.

Top 5 meciuri la asistență după numărul de spectatori, etapa 5:

1. Lech Poznań – Mainz: 28.139

2. Universitatea Craiova – Sparta Praga: 20.210

3. Samsunspor – AEK Atena: 19.382

4. Rapid Viena – Omonia Nicosia: 17.714

5. Jagiellonia – Rayo Vallecano: 17.534

În contrast, meciurile cu cei mai puțini spectatori au fost Breiðablik – Shamrock Rovers (1.003 spectatori) și Lincoln – Sigma Olomouc (686 spectatori).

