Antrenorul Enzo Maresca și atacantul Igor Thiago, laureații lunii noiembrie în Premier League

Enzo Maresca a primit premiul de antrenorul lunii pentru a doua oară în cariera sa din Premier League.

Sub comanda lui Enzo Maresca, Chelsea a obținut în noiembrie 10 puncte din patru partide. Londonezii au înregistrat victorii cu Tottenham (1–0), Wolverhampton (3–0) și Burnley (2–0).

Seria pozitivă s-a încheiat cu un egal remarcabil, 1–1, în fața liderului Arsenal, meci în care Chelsea a jucat mai bine de jumătate din timp în inferioritate numerică.

Prin această performanță, Maresca devine al șaselea antrenor din istoria clubului care câștigă de cel puțin două ori trofeul lunar al managerilor, alăturându-se unor nume precum Carlo Ancelotti, Jose Mourinho și Antonio Conte.

Atacantul brazilian Igor Thiago a fost votat jucătorul lunii noiembrie. Thiago este primul fotbalist al lui Brentford care obține această distincție.

Jucătorul de 24 de ani a avut o contribuție decisivă la rezultatele echipei. Thiago a marcat cinci dintre cele șapte goluri ale Brentford în luna noiembrie – mai multe decât oricare alt jucător nominalizat.

Thiago a înscris un penalti și un gol din acțiune în victoria cu Newcastle (3–1). A înscris din nou împotriva lui Brighton și a încheiat luna cu o dublă decisivă în succesul cu Burnley (3–1), golurile sale venind în ultimele minute ale partidei.

Brazilianul a ajuns astfel la 11 goluri în 13 etape, fiind al doilea în clasamentul golgheterilor, după Erling Haaland.