CIO recomandă revenirea sportivilor ruși și belaruși la competițiile de juniori

Decizia a fost luată miercuri, cu ușile închise, de Comisia Executivă a CIO, și a fost validată joi de reprezentanții federațiilor internaționale. Aceștia au avertizat totuși că implementarea măsurii „va necesita timp”, potrivit AFP.

CIO a subliniat că „sportivii, în special cei tineri, nu trebuie considerați responsabili pentru acțiunile guvernelor lor”. Totodată, menționează și că sportul poate reprezenta „o sursă de speranță” și un spațiu în care toți sportivii respectă aceleași reguli.

Participanții la summit au decis să mențină toate restricțiile pentru sportivii ruși și belaruși la nivel de seniori.

Aceștia pot concura doar sub drapel neutru, în mod individual. În plus, nu trebuie să fi sprijinit public războiul din Ucraina și nu trebuie să fie angajați ai armatei sau ai serviciilor de securitate.

De asemenea, oficialii din Rusia și Belarus rămân excluși din toate competițiile internaționale. Nicio competiție internațională nu va fi organizată în Rusia, sancțiune care este în vigoare încă din februarie 2022, de la începutul invaziei Ucrainei.