Nouă schiori ruși și belaruși au obținut statut de sportivi neutri pentru a concura în probele de calificare la JO

Revenirea sportivilor după excluderea din timpul invaziei militare în Ucraina ar putea avea loc în câteva zile la Davos, în Elveția. Fostul campion mondial junior la schi fond, Savelii Korostelev, a postat „debut în acest weekend” pe canalele sale de socializare.

Federația Internațională de Schi și Snowboard (FIS) a declarat că a aprobat cererile celor nouă pentru a obține statutul de sportivi neutri și a reveni la competiții pentru prima dată din februarie 2022.

FIS nu a precizat dacă a respins alte cereri, deși federația rusă de schi a declarat agenției TASS că șase dintre sportivii săi au solicitat statutul de neutru.

Înainte ca orice sportiv calificat să poată fi invitat la Jocurile Olimpice de iarnă, care încep pe 6 februarie, trebuie să treacă printr-o verificare din partea Comitetului Olimpic Internațional. Liniile directoare ale CIO către organismele sportive au menținut sportivii ruși excluși din probele pe echipe, într-un sistem aplicat și la Jocurile Olimpice de vară de la Paris de anul trecut.

Sportivii care doresc să concureze ca persoane neutre, fără simboluri de identitate națională, nu trebuie să fi susținut public războiul și să nu aibă legături cu agențiile militare sau de securitate ale statului.

Federația rusă de schi și sportivii ruși au câștigat săptămâna trecută o decizie la Curtea de Arbitraj pentru Sport, obligând FIS să înceapă procesarea cererilor pentru statutul de neutru.

Sportivii ruși și oficialii echipelor ar putea întâmpina dificultăți în obținerea vizelor de intrare în unele țări care găzduiesc evenimente de calificare în circuitele Cupei Mondiale de schi alpin, schi fond, schi freestyle și snowboarding.

FIS a declarat că sportivii aprobați pot concura „cu condiția să accepte în mod oficial condițiile asociate statutului AIN”, citând acronimul francez al CIO pentru „sportiv individual neutru”.